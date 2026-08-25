    • 25 de agosto de 2026 - 11:16

    Nueva tensión con Chile: enviarán una nota de protesta a Argentina por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea

    Durante una entrevista, el brigadier general Gustavo Valverde incluyó a Magallanes entre las zonas donde Argentina debe mantener presencia y Chile respondió reivindicando su soberanía.

    Tensión con Chile por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea sobre Magallanes.

    Tensión con Chile por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea sobre Magallanes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una declaración del máximo jefe de la Fuerza Aérea Argentina abrió un nuevo foco de tensión diplomática con Chile. El gobierno trasandino decidió elevar una nota formal de protesta a Buenos Aires luego de que el brigadier general Gustavo Javier Valverde se refiriera al Estrecho de Magallanes y al extremo austral al hablar de soberanía e importancia estratégica para Argentina.

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    Los dichos se produjeron durante una entrevista concedida al canal de YouTube La Fábrica del Podcast. Allí, Valverde destacó el valor estratégico de la región austral como conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y sostuvo que Argentina debe mantener presencia en ese espacio.

    Gustavo Javier Valverde en el programa

    Gustavo Javier Valverde en el programa "La Fábrica del Podcast".

    Entre sus expresiones, señaló: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, una frase que generó una inmediata reacción política del otro lado de la Cordillera.

    La interpretación en Chile fue contundente: funcionarios y parlamentarios entendieron que las palabras podían implicar un cuestionamiento a la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

    Chile respondió y reivindicó su soberanía

    La Cancillería chilena confirmó que presentará una nota formal de protesta ante el Gobierno argentino y remarcó que, desde su posición, la situación jurídica del estrecho no admite discusión.

    El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la soberanía de su país sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y recordó que la postura se encuentra respaldada por los tratados bilaterales vigentes.

    Además, realizó un llamado a las autoridades extranjeras a actuar con responsabilidad al pronunciarse sobre cuestiones territoriales para evitar interpretaciones que puedan generar tensiones entre ambos países.

    La reacción también alcanzó al Congreso chileno. Legisladores de distintos sectores reclamaron una respuesta firme del gobierno de José Antonio Kast y exigieron que el episodio no quedara limitado a declaraciones públicas.

    Qué dicen los tratados entre Argentina y Chile

    La posición planteada por Santiago se apoya principalmente en el Tratado de Límites de 1881, que reconoció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y estableció su neutralización y libre navegación para embarcaciones de todas las naciones.

    Décadas después, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 terminó de resolver diferencias limítrofes en la zona austral entre ambos países y ratificó el marco bilateral sobre esas aguas.

    Por eso, hasta el momento no existe un reclamo territorial formal anunciado por el Gobierno argentino sobre el Estrecho de Magallanes. La controversia se originó específicamente en las palabras del jefe de la Fuerza Aérea y en la interpretación que realizaron las autoridades chilenas.

    El episodio, sin embargo, adquirió rápidamente dimensión diplomática debido al rango de Valverde, quien desde fines de 2024 ocupa la jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

    Un antecedente que volvió a aparecer en Chile

    La polémica también reavivó episodios anteriores. Parlamentarios chilenos recordaron que en 2021 una directiva argentina hizo referencia a la exploración, estudio y control conjunto en sectores vinculados con Magallanes, una formulación que provocó entonces otra protesta diplomática y que posteriormente Argentina reconoció como un error.

    También volvieron a mencionar el episodio de 2024, cuando infraestructura instalada en un puesto militar argentino sobrepasó por algunos metros la frontera hacia territorio chileno y debió ser retirada. Esos antecedentes fueron utilizados por dirigentes trasandinos para reclamar especial cautela ante cualquier expresión vinculada con la soberanía austral.

    La nueva controversia abre ahora una instancia diplomática entre dos países que mantienen una extensa relación bilateral y una frontera de más de 5.000 kilómetros. El próximo movimiento será la recepción formal de la protesta chilena y, eventualmente, la respuesta que dé el Gobierno argentino a las declaraciones que desataron el conflicto.

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