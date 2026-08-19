Paso Cristo Redentor: cruzaron más de 2.300 camiones hacia Chile y este jueves se habilita el tránsito hacia Argentina

Tras un operativo especial de coordinación fronteriza, el sistema integrador comienza a habilitar el paso en sentido contrario para descomprimir el colapso de transportes de carga.

El corredor bioceánico del Paso Internacional Cristo Redentor registra un intenso movimiento operativo tras la implementación de un esquema especial para ordenar el tránsito de vehículos pesados. En las últimas jornadas, un total de 2.300 camiones lograron cruzar hacia territorio chileno, aliviando de este modo la congestión acumulada en los playones de estacionamiento y las rutas de la alta montaña mendocina.

Tras el cierre parcial dispuesto para priorizar el flujo hacia el vecino país, las autoridades fronterizas confirmaron que este jueves se habilitará el tránsito en sentido contrario, permitiendo el ingreso de los transportes de carga que aguardan del lado chileno para retornar a la Argentina.

Operativo y recomendaciones en alta montaña El flujo vehicular en el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa condicionado por las condiciones meteorológicas y la acumulación nívea propia de la temporada invernal en la cordillera.

Coordinación binacional: Vialidad Nacional y las coordinaciones de fronteras de ambos países monitorean minuto a minuto el estado de la calzada para garantizar un cruce seguro.

Demoras y controles: Se solicita a los transportistas y conductores particulares mantenerse informados sobre los horarios de apertura y cierre del túnel internacional, así como la obligatoriedad del uso de cadenas en determinados tramos debido al hielo en la ruta.