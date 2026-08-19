    • 19 de agosto de 2026 - 17:19

    Cuatro provincias advierten un corte total de la atención a jubilados de PAMI

    Las cámaras que nuclean a los prestadores médicos anunciaron severas restricciones y la posibilidad de suspender por completo las prestaciones a los afiliados de la obra social.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sistema de salud privado atraviesa horas de máxima tensión. Las principales cámaras que nuclean a las clínicas y sanatorios de todo el país encendieron una luz de alerta tras anunciar restricciones severas y la amenaza de un corte total en la atención a los afiliados de PAMI, debido a una profundización en la crisis financiera del sector.

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    Más específicamente, el aviso llega desde cuatro provincias: Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, que advirtieron que atraviesan una situación crítica por la falta de actualización de los aranceles. Esta situación no se dio "ni en 2001", se quejaron de un sanatorio.

    La medida, que genera gran preocupación entre los jubilados y pensionados, responde al desfasaje entre los costos prestacionales, el impacto de la inflación en los insumos médicos y los tiempos de actualización en los aranceles de la obra social de los adultos mayores.

    Restricciones y alerta por la prestación de servicios

    Según detallaron las entidades del sector, la situación económica actual tornó insostenible el mantenimiento de la calidad y la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.

    Atención resentida: En una primera etapa, los centros de salud evalúan suspender todas aquellas prácticas programadas, cirugías de baja complejidad y consultas ambulatorias que no constituyan una urgencia.

    Riesgo de corte total: De no mediar una pronta renegociación o una mejora en los desembolsos financieros por parte de las autoridades nacionales, el corte de servicios podría extenderse de forma absoluta, afectando incluso a las guardias y a la internación general.

    El reclamo de las cámaras prestadoras

    Desde el sector privado argumentan que el incremento desmedido en los medicamentos, el material descartable, la tecnología médica y los acuerdos paritarios del personal de salud superan ampliamente los ingresos que perciben por cápita y por las prestaciones brindadas a PAMI.

    A su vez, advierten que la cadena de pagos se encuentra seriamente comprometida, lo que pone en riesgo el funcionamiento operativo de cientos de sanatorios y clínicas que dependen fuertemente de esta masa de pacientes.

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