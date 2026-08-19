¿Asueto o feriado por León XIV? El Gobierno evalúa qué hacer con los tres días de visita del Papa

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina podría generar cambios excepcionales en el calendario de noviembre. El Gobierno nacional analiza la posibilidad de disponer feriados o asuetos durante parte de la estadía del Pontífice , prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, para facilitar el traslado y la participación de miles de fieles en las celebraciones. Por el momento, sin embargo, no existe ninguna decisión oficial .

El Gobierno y la Iglesia comenzaron a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina

Gobierno e Iglesia se reúnen para preparar la llegada del papa León XIV: qué temas estarán en agenda

La alternativa quedó sobre la mesa durante la primera reunión interdisciplinaria realizada este martes en Casa Rosada para comenzar a definir la organización del viaje. El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y reunió a funcionarios nacionales, autoridades de la Iglesia, representantes del Vaticano y miembros del Gobierno porteño.

Fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , quien confirmó que se habló de la posibilidad de modificar la actividad habitual durante esos días. Según explicó, el Ejecutivo señaló que evalúa alguna medida que permita garantizar la movilización de quienes quieran participar de los actos religiosos.

La cuestión cobra relevancia porque el Papa permanecerá en el país durante cuatro días y su agenda abarcará el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre , tres jornadas que actualmente no tienen ninguna condición especial en el calendario oficial de feriados de 2026.

Ese es uno de los puntos que todavía deberá resolver el Gobierno. Las tres figuras no tienen exactamente el mismo alcance y la decisión que finalmente adopte el Ejecutivo determinará cómo impactará sobre trabajadores, escuelas, bancos, comercios y organismos públicos.

Un asueto suele disponerse específicamente para el personal de la Administración Pública o para determinados ámbitos. Como antecedente, el Poder Ejecutivo ha utilizado esta figura para liberar de tareas a los empleados de la Administración Pública Nacional en fechas puntuales, como ocurrió con las jornadas previas a Navidad y Año Nuevo.

Un feriado nacional, en cambio, tiene un alcance general y se rige por la Ley de Contrato de Trabajo. En esas jornadas se aplican las normas correspondientes al descanso dominical y, cuando un trabajador presta servicios, corresponde la remuneración prevista para un feriado trabajado.

Existe además la figura de día no laborable. En este caso, y dependiendo de cómo sea establecida la medida, en la actividad privada la decisión de trabajar puede quedar a criterio del empleador. Los días no laborables con fines turísticos establecidos para 2026, por ejemplo, tienen un régimen diferente al de los feriados nacionales.

Por eso, hasta que no se conozca una eventual norma, no puede afirmarse que habrá tres días de descanso ni que alcanzará a todo el país.

También hay una propuesta por tres días no laborables

El análisis dentro del Ejecutivo se suma a una iniciativa que ya había llegado al Congreso. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone declarar como días no laborables el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la visita papal.

La propuesta fue impulsada por el diputado nacional Jorge Taiana y cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores. Entre sus fundamentos se encuentra la necesidad de facilitar la movilidad y garantizar condiciones de transporte adecuadas ante la convocatoria que podrían generar las actividades de León XIV.

Se trata, de todos modos, de una iniciativa diferente de las conversaciones que mantiene el Gobierno con la Iglesia. En ambos casos el objetivo apunta en la misma dirección: encontrar una herramienta que permita a la población participar de una visita que tendrá una fuerte convocatoria religiosa e institucional.

Qué está confirmado hasta ahora sobre la visita de León XIV

Lo que sí fue confirmado oficialmente es que León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La Oficina del Presidente comunicó el 5 de agosto que la Santa Sede confirmó formalmente el viaje apostólico y calificó la visita como un acontecimiento de relevancia espiritual e institucional para el país.

La gira sudamericana del Pontífice incluirá también Uruguay y Perú, mientras que en territorio argentino está previsto que visite Buenos Aires, Luján y Córdoba. La agenda definitiva de ceremonias, encuentros y desplazamientos todavía se encuentra en elaboración.

Durante la reunión de coordinación se analizaron aspectos vinculados con la seguridad, logística, traslados, comunicación y organización de las actividades. Además de García Cuerva, participaron el nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach, y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. Por el Gobierno estuvieron, entre otros, funcionarios de Seguridad, Capital Humano, Cancillería y Comunicación.

También está previsto que el 30 de agosto llegue una nueva avanzada de la Santa Sede para evaluar posibles escenarios y continuar definiendo el operativo.

La visita tendrá además carácter histórico: será la primera llegada de un Papa a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987, después de casi cuatro décadas sin una visita pontificia al país.

Qué dice hoy el calendario oficial

Por ahora, quienes miren el calendario de noviembre encontrarán una respuesta concreta: el 9, 10 y 11 siguen siendo días laborales normales. Ninguna de esas fechas aparece actualmente como feriado o día no laborable dentro del cronograma oficial para 2026.

El único feriado nacional previsto oficialmente para ese mes es el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Así, la posibilidad de un asueto, uno o varios feriados o jornadas no laborables por la visita de León XIV permanece en evaluación. La definición deberá llegar mediante una decisión formal del Gobierno y será determinante para saber finalmente quiénes estarán alcanzados y cómo funcionará la actividad durante la estadía del Papa.