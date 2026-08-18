    • 18 de agosto de 2026 - 20:19

    El Gobierno y la Iglesia comenzaron a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina

    El pontífice visitará Córdoba, Luján y Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre. Autoridades del Gobierno y de la Iglesia ya trabajan en conjunto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A menos de tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia comenzaron a coordinar los detalles de la visita que tendrá al sumo pontífice en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El primer encuentro se realizó este martes en la Casa Rosada y reunió a funcionarios de distintas áreas y referentes de la Iglesia.

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    La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien recibió al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y a los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.

    También participaron los ministros Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Pablo Quirno, de Cancillería. A ellos se sumaron el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

    Tras el encuentro, García Cuerva destacó el tono de la reunión y remarcó que se trata de una visita que involucra a todo el país.

    “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, señaló el arzobispo.

    Cómo será la visita de León XIV

    El papa León XIV tiene previsto recorrer la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primer viaje apostólico a la región desde su elección como pontífice.

    La agenda incluirá actividades en Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera una importante convocatoria de fieles. Además, el viaje contempla una escala previa en Uruguay y un cierre en Perú.

    Uno de los principales aspectos que comenzó a definirse es el operativo de seguridad que acompañará al pontífice durante sus recorridas. García Cuerva explicó que la seguridad estará a cargo del Gobierno nacional, que deberá articular el dispositivo con las fuerzas provinciales.

    La coordinación general con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina está en manos de la Cancillería, que trabaja junto con distintas áreas de la Casa Rosada y autoridades porteñas en la logística del viaje.

    No se habló de un feriado nacional

    Durante el encuentro también se puso sobre la mesa la magnitud de las actividades que tendrá el Papa en el país. Según explicó Jurcinovic, se prevén misas multitudinarias en Córdoba, Luján y Buenos Aires.

    Sin embargo, el sacerdote aclaró que durante la reunión no se habló de la posibilidad de establecer un feriado nacional durante la visita.

    “Preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y que cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”, expresó Jurcinovic.

    De esta manera, el Gobierno y la Iglesia dieron el primer paso formal para coordinar una visita que demandará un amplio operativo de seguridad, logística y organización, y que tendrá como escenario distintas ciudades del país.

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