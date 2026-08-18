Gobierno e Iglesia se reúnen para preparar la llegada del papa León XIV: qué temas estarán en agenda

La visita del papa León XIV a la Argentina empieza a tomar forma. Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará en la Casa Rosada la primera reunión formal para coordinar los detalles de la llegada del Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre .

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La reunión está prevista para las 17 y reunirá a funcionarios del Gobierno nacional, representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de la Iglesia Católica. El objetivo será comenzar a definir cuestiones vinculadas con la organización de la visita, especialmente las actividades que León XIV desarrollará en territorio porteño.

Por parte del Ejecutivo nacional participarán funcionarios de distintas áreas, con especial presencia de representantes vinculados a Seguridad , debido al operativo que demandará el desplazamiento del Papa y la concentración de fieles durante las actividades públicas.

También estarán representantes de la administración porteña, ya que parte de la agenda prevista para noviembre tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales puntos será avanzar en la logística y el operativo de seguridad para la visita. También comenzarán a delinearse los recorridos, las actividades oficiales y los lugares donde se realizarán los encuentros con los fieles.

La agenda del Pontífice contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque varios detalles todavía deberán ser definidos durante las próximas reuniones de coordinación.

Además, al tratarse de una visita oficial, está previsto un encuentro privado entre León XIV y el presidente Javier Milei. No se descarta que el Papa también mantenga reuniones con otras autoridades y referentes institucionales.

En representación de la Iglesia Católica participarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

El encuentro marcará el comienzo formal de una serie de reuniones entre el Gobierno y la Iglesia para coordinar una visita que tendrá una fuerte movilización de fieles y que será la primera llegada de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

La organización del viaje se desarrollará durante los próximos meses y tendrá como uno de sus principales desafíos garantizar el traslado y la seguridad del Pontífice, además de coordinar las multitudinarias celebraciones previstas durante su estadía.