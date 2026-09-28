Aeropuertos Argentina: extienden la concesión y habrá inversiones por USD 600 millones

El Gobierno nacional aprobó este lunes la readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina 2000 , en el marco de la renegociación que la empresa mantenía con el Estado por los desequilibrios generados durante la pandemia. El acuerdo contempla una inversión adicional de USD 600 millones , destinada a obras de infraestructura aeroportuaria.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 27/2026 , publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo fue suscripto el 1 de septiembre entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la empresa concesionaria, y establece nuevas condiciones económicas, financieras y de inversión para el contrato.

Uno de los principales puntos es la modificación del plazo de la concesión. El acta establece una extensión hasta el 13 de febrero de 2056 , aunque ese período adicional está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones vinculadas con el financiamiento y la ejecución de las obras comprometidas.

En caso de que esas condiciones no sean cumplidas, el contrato finalizará el 13 de febrero de 2049 . Para acceder a la extensión hasta 2056, Aeropuertos Argentina deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que cuenta con los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar la inversión adicional de USD 600 millones. Además, deberá alcanzar el grado de ejecución de obras establecido en el acuerdo antes del 31 de diciembre de 2031 .

El plan contempla una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido , destinada específicamente al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, según surge de los informes técnicos incorporados al expediente oficial. El ORSNA señaló que las obras buscan atender necesidades vinculadas con la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la infraestructura aeroportuaria.

La renegociación comenzó a partir del impacto que tuvo la pandemia de coronavirus sobre el tráfico aéreo, los ingresos y la estructura de costos de la concesión. De acuerdo con el informe del ORSNA, ese escenario produjo una distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato que llevó a las partes a analizar distintas alternativas para su recomposición.

El nuevo acuerdo también contempla una nueva proyección financiera de ingresos y egresos hasta 2056, mecanismos de revisión periódica, nuevas metas de inversión y modificaciones en el esquema contractual. A su vez, establece el desistimiento de determinados reclamos administrativos y judiciales incluidos en la negociación.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo del entendimiento es cerrar las controversias acumuladas entre el Estado y la empresa y establecer un marco de previsibilidad para la continuidad de la concesión y las inversiones previstas. La documentación oficial también indica que la inversión no estará alcanzada por los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).