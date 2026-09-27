Detectaron presuntas irregularidades en compras de la ex Andis: diferencias de precios y una prótesis que nunca habría sido entregada

Informes técnicos elaborados sobre compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y enviados a la Justicia detectaron una serie de presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos. Entre los casos analizados aparece el de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis tras una amputación y cuya documentación indicaba que el elemento había sido entregado, aunque el relevamiento concluyó que eso no habría ocurrido.

Según uno de los reportes incorporados al expediente, existía un remito firmado por la madre del beneficiario como constancia de recepción. Sin embargo, al consultar directamente a los particulares, los investigadores establecieron que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas , por lo que el informe puso en duda que la prótesis hubiera sido efectivamente entregada.

Los documentos fueron enviados por el Ministerio de Salud y por el interventor de la ex Andis, Alejandro Vilches , y forman parte de la investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en el sistema de compras del organismo.

Uno de los principales puntos observados fueron las diferencias de precios frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos. De acuerdo con los informes, en algunos productos las diferencias llegaron hasta el 1972% .

Entre los ejemplos incluidos figura la adquisición de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones . El documento comparó esa operación con una compra realizada meses antes por el PAMI , que adjudicó un sistema similar por $124,2 millones .

Otro de los análisis detectó una diferencia del 711% en el precio de una válvula pulmonar, mientras que en el caso de los implantes cocleares, el valor promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, frente a referencias de mercado considerablemente inferiores.

Los relevamientos también detectaron posibles inconsistencias administrativas. Entre ellas aparece una factura de Indecomm por $28,7 millones que habría sido abonada dos veces, mientras que otro análisis marcó una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador.

A esto se sumaron presuntos errores en la categorización de productos y adquisiciones de insumos importados cuyos valores presentaban diferencias de entre 300% y 1000% frente a alternativas de fabricación nacional.

El material fue incorporado a la causa judicial que analiza el funcionamiento del sistema de compras de la ex Andis y las posibles irregularidades detectadas en distintas operaciones. Los informes constituyen elementos de análisis dentro de la investigación y deberán ser evaluados por la Justicia para determinar responsabilidades.