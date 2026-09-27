Se estrelló una avioneta en Córdoba: cinco personas quedaron atrapadas, entre ellos dos niños

Una avioneta se precipitó este domingo sobre una zona de monte en el sur de la ciudad de Córdoba y sus cinco ocupantes quedaron atrapados entre los restos de la aeronave. Se trata de tres adultos y dos menores, quienes sobrevivieron al impacto, aunque varios sufrieron heridas y debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

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El accidente ocurrió pasadas las 13.30 , cuando una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, cayó en una zona de vegetación densa ubicada cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5 , en inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo.

Los primeros en advertir lo ocurrido fueron vecinos de la zona, que alertaron a la Policía sobre la presencia de una aeronave caída en el monte. Entre quienes se acercaron antes de la llegada de los equipos de emergencia estuvieron Ezequiel y Lucas Asoli , dos jóvenes que se internaron entre la vegetación para buscar a los ocupantes.

Según contaron a Cadena 3, lograron orientarse por los gritos de uno de los menores. “Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso” , relataron.

El acceso hasta el lugar del impacto fue complicado debido a la vegetación tupida y el terreno boscoso . De acuerdo con los primeros testimonios, la aeronave habría recorrido unos 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol.

Para poder rescatar al piloto, los equipos debieron retirar parte del techo de la cabina. Los dos menores fueron encontrados conscientes y posteriormente trasladados al Hospital de Niños.

Los tres adultos presentaban distintas lesiones, entre ellas golpes, cortes en la cabeza y una posible fractura en un brazo. Fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Hasta el momento no se difundió oficialmente un parte actualizado sobre el estado de salud de los cinco ocupantes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Córdoba, la Subdirección General de Bomberos y personal del servicio de emergencias 107, que trabajaron para acceder hasta el lugar donde quedó la aeronave.

Investigan por qué cayó la avioneta

La aeronave involucrada es una Piper Comanche 250, un monomotor de ala baja con tren de aterrizaje retráctil y capacidad oficial para cuatro pasajeros. El hecho de que viajaban cinco personas será uno de los aspectos que deberá determinar la investigación.

La causa se inició inicialmente en una fiscalía provincial de turno, aunque por tratarse de un accidente aéreo, las actuaciones deberán ser remitidas a la Justicia Federal competente.

En paralelo, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) tendrá a su cargo la investigación técnica para establecer las circunstancias que provocaron la caída.

Mientras avanzan las pericias, la zona permanece acordonada y bajo custodia policial para preservar los restos de la aeronave y permitir el trabajo de los investigadores.