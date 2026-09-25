El exfutbolista, Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en terapia intensiva con pronóstico reservado

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo atraviesa horas críticas tras ser internado de urgencia en terapia intensiva en el Hospital de Llavallol.

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo atraviesa horas de profunda preocupación respecto a su estado de salud, tras ser internado de urgencia el último jueves cerca de las 23:30 en el Hospital de Llavallol. El exjugador llevaba varios días experimentando un fuerte malestar general en su domicilio de la localidad bonaerense de Banfield, hasta que fue hallado por su hermana, quien gestionó de inmediato su traslado al centro médico.

Según la información revelada en el ciclo televisivo LAM por el panelista Pepe Ochoa, el cuadro clínico ingresó en un terreno de gravedad que obligó a los profesionales a derivarlo de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo un régimen estricto y con pronóstico reservado.

El diagnóstico: derrame pleural derecho e intervención quirúrgica El cuadro principal que afecta al deportista es un derrame pleural derecho, derivado de una severa infección que provocó la acumulación de líquido y pus en la zona que recubre los órganos respiratorios, siendo el pulmón derecho el que registra mayor compromiso.

Ante la complejidad de la patología y el riesgo operativo, el equipo médico debió someterlo a una cirugía de urgencia. De acuerdo con los detalles brindados en el programa de América, los especialistas procedieron a realizarle una resección quirúrgica, cortando dos centímetros de tejido en cada uno de los pulmones para intentar contener la infección y estabilizar su cuadro general.

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