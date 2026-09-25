ANSES oficializó el aumento de octubre de 2026: cuánto cobran la AUH, jubilaciones y asignaciones

a Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un incremento del 1,66% para todas sus prestaciones sociales, que comenzará a regir a partir del 1 de octubre de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 283 y 284/2026, abarca a la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Jubilados a cargo de menores: cómo cambiar la titularidad de una asignación familiar paso a paso

San Juan: habilitan canales de asesoramiento para chequear aportes y revisar el historial en ANSES

El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente (establecida por el Decreto 274/2024), que indexa los haberes mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. En este caso, la suba refleja la inflación de agosto, que se ubicó en el 1,7%.

De acuerdo con los datos de Google Trends, la expectativa en torno a las prestaciones sociales escaló notablemente en la previa de octubre:

El seguimiento de trámites como la libreta AUH creció un 20%, impulsado por la necesidad de las familias de cumplir requisitos antes del cobro.

Geográficamente, el interés en el buscador muestra una fuerte concentración en las provincias del NEA y NOA. Misiones lidera el ranking de consultas, seguida de cerca por Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes.

De cuánto es la AUH y la Asignación por Embarazo en octubre

Con la suba del 1,66%, los montos brutos y netos quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general: El monto bruto se ubica en $156.588 por hijo. ANSES deposita el 80% de manera directa ($125.270,40), mientras que el 20% restante ($31.317,60) queda retenido hasta la presentación de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar (Libreta AUH).

Hogares con múltiples hijos: Una familia con dos menores percibe más de $250.000 netos; con tres supera los $375.000; y con cuatro rebasa los $500.000.

AUH por discapacidad: Posee un valor diferencial de $509.863 brutos, con un pago mensual directo de $407.890,40 y una retención de $101.972,60. Cabe recordar que esta prestación no tiene límite de edad a los 18 años.

Asignación por Embarazo (AUE): Se fija en $156.588 brutos (cobro directo de $125.270,40), aplicando también la retención del 20% sujeto a controles sanitarios.

Asignaciones de pago único: La prestación por adopción asciende a $545.685, la de matrimonio se ubica en $136.662 por cada cónyuge, y la de nacimiento llega a $91.273.

Nota sobre Asignaciones Familiares: Para trabajadores en relación de dependencia y titulares de ART, los montos varían por ingresos del grupo familiar (IGF) y zona geográfica. Quedan excluidos aquellos grupos con ingresos superiores a $6.419.726 o remuneraciones individuales mayores a $3.209.863.

Nuevos montos para jubilaciones y pensiones

La actualización previsional de octubre alcanza a jubilados, pensionados, la Prestación Básica Universal (PBU) y la PUAM:

Haber mínimo jubilatorio: Sube a $435.748,51.

Haber máximo: Se fija en $2.932.174,85.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Llega a $348.598,81.

Prestación Básica Universal (PBU): Se establece en $199.335,05.

En paralelo, se actualizaron las remuneraciones imponibles: la base mínima para aportes previsionales será de $146.759,98 y la máxima de $4.769.631,49.

Hasta el momento, el Gobierno nacional aún no oficializó el pago del bono previsional extraordinario de $70.000 que se viene otorgando desde 2024. De repetirse la medida para quienes perciben la mínima o montos inferiores a $505.748,51, se liquidaría como un refuerzo complementario variable equivalente a la diferencia.