San Juan: habilitan canales de asesoramiento para chequear aportes y revisar el historial en ANSES

A través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, el Ministerio de Gobierno brinda orientación para chequear el historial laboral y los aportes en la ANSES. Conocé los canales de atención telefónica, digital y presencial disponibles en Casa de Gobierno

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, puso a disposición de la comunidad distintas vías de atención para asesorar a los ciudadanos en la revisión de sus aportes jubilatorios y el estado de su historial laboral en la ANSES.

Controlar de manera periódica los registros previsionales permite verificar que los períodos trabajados se encuentren correctamente declarados de cara a futuras tramitaciones jubilatorias. Para ello, los interesados pueden recibir orientación profesional y personalizada mediante canales digitales, telefónicos o de forma presencial.

Canales de atención y contacto El servicio de asesoramiento funciona de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas, a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 264-5471782

Líneas directas: 4296234 y 4296247

Línea gratuita 0800: 0800-222-5824

Correo electrónico: [email protected] Atención presencial: Planta Alta de Sarmiento 134 Norte, Casa de Gobierno (Pabellón N.° 5). Nota: según la complejidad del caso particular, el personal podrá citar al solicitante para continuar con la gestión en oficinas.

Cómo chequear el historial laboral por cuenta propia Antes o durante el asesoramiento, los ciudadanos pueden consultar su situación previsional ingresando de forma digital a la plataforma de la ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.