    • 24 de septiembre de 2026 - 19:35

    San Juan: habilitan canales de asesoramiento para chequear aportes y revisar el historial en ANSES

    A través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, el Ministerio de Gobierno brinda orientación para chequear el historial laboral y los aportes en la ANSES. Conocé los canales de atención telefónica, digital y presencial disponibles en Casa de Gobierno

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, puso a disposición de la comunidad distintas vías de atención para asesorar a los ciudadanos en la revisión de sus aportes jubilatorios y el estado de su historial laboral en la ANSES.

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    Controlar de manera periódica los registros previsionales permite verificar que los períodos trabajados se encuentren correctamente declarados de cara a futuras tramitaciones jubilatorias. Para ello, los interesados pueden recibir orientación profesional y personalizada mediante canales digitales, telefónicos o de forma presencial.

    Canales de atención y contacto

    El servicio de asesoramiento funciona de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas, a través de las siguientes vías oficiales:

    • WhatsApp: 264-5471782
    • Líneas directas: 4296234 y 4296247
    • Línea gratuita 0800: 0800-222-5824
    • Correo electrónico: [email protected]

    Atención presencial: Planta Alta de Sarmiento 134 Norte, Casa de Gobierno (Pabellón N.° 5). Nota: según la complejidad del caso particular, el personal podrá citar al solicitante para continuar con la gestión en oficinas.

    Cómo chequear el historial laboral por cuenta propia

    Antes o durante el asesoramiento, los ciudadanos pueden consultar su situación previsional ingresando de forma digital a la plataforma de la ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

    Desde el organismo provincial recordaron que este seguimiento temprano evita inconvenientes administrativos y permite anticipar soluciones en caso de registrar baches o aportes faltantes en el historial laboral registrado.

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