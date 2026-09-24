Jáchal: el Registro Civil del Hospital San Roque superó las 4.400 gestiones

Con una atención descentralizada que evita traslados a la Capital, la delegación ubicada en el Hospital San Roque ya superó las 4.400 gestiones.

Con el objetivo de acercar los servicios del Estado a los departamentos alejados y evitar traslados hacia la Capital sanjuanina, la Delegación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que funciona en el Hospital San Roque de Jáchal (Oficina N.º 1357) consolidó un balance más de 4.400 gestiones realizadas desde el inicio de sus registros sistemáticos.

La creación de esta dependencia, inaugurada en abril de 2025 y con registros sistematizados desde julio de ese mismo año, respondió a una decisión política orientada a descentralizar la atención y a cumplir funciones específicas en el ámbito de la nueva maternidad del hospital local, permitiendo que los recién nacidos obtengan su inscripción inmediata y su primer DNI en el mismo lugar de nacimiento.

El desglose de la atención y los trámites De acuerdo con el informe oficial suministrado por la Dirección del Registro Civil, la actividad acumulada muestra un fuerte crecimiento en la demanda de los vecinos de la región norte de la provincia:

Período julio – diciembre de 2025: Se contabilizaron 269 gestiones, destacándose copias expedidas (177), trámites de DNI y Pasaporte (79), inscripciones tardías (6) y DNI de 0 años (7).

Período enero – agosto de 2026: La actividad trepó a 4.195 trámites totalizados, impulsada por un fuerte caudal de copias expedidas (3.767), además de DNI regulares (186), DNI de 0 años (161), DNI Express (38), trámites varios como rectificaciones y cambios de género (27), pasaportes regulares (10) y pasaportes Express (6).