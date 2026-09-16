    • 16 de septiembre de 2026 - 14:27

    Mogna: solidaridad y trabajo articulado para hacer felices a los niños de esta localidad jachallera

    Los chicos de Mogna pudieron disfrutar de una jornada recreativa gracias al trabajo mancomunado entre varias entidades.

    Los chicos de Mogna, en Jáchal, tuvieron su festejo del Día del Niño.

    Los chicos de Mogna, en Jáchal, tuvieron su festejo del Día del Niño.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Aunque la fecha del Día del Niño ya quedó atrás en el calendario, para muchos de ellos las oportunidades de festejar siguen vivas. Ese fue el caso de los niños de Mogna, una localidad de Jáchal, quienes vivieron hace pocos días una jornada inolvidable de agasajos, juegos y sorpresas gracias a un esfuerzo conjunto entre el sector público, el ámbito educativo y el sector privado.

    Leé además

    mas tecnologia y mejores condiciones para el personal: asi opera la nueva barrera fitosanitaria de huaco

    Más tecnología y mejores condiciones para el personal: así opera la nueva Barrera Fitosanitaria de Huaco

    Por Redacción Diario de Cuyo
    feria agroproductiva: llega al paseo las palmeras con servicios, salud y canje ambiental

    Feria Agroproductiva: llega al Paseo Las Palmeras con servicios, salud y canje ambiental

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El festejo fue pensado minuciosamente para brindar contención, recreación y momentos de profunda alegría a los más chicos de la zona, reforzando el sentido de comunidad e integración en uno de los distritos más alejados del Norte sanjuanino.

    Alianza entre el Estado, la academia y empresas

    La concreción de esta iniciativa fue posible gracias a un engranaje solidario promovido en el marco de la Mesa Provincial de Responsabilidad Social. En este espacio convergen distintas instituciones comprometidas con el bienestar de las comunidades vulnerables o alejadas de los grandes centros urbanos.

    El evento contó con la participación activa y el respaldo institucional de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Legislatura Provincial, el Ministerio de Educación y el Servicio Penitenciario Provincial, con una destacada colaboración del Departamento de Ciencias Económicas.

    A este importante despliegue estatal y académico se unieron destacadas firmas y empresas comprometidas con el desarrollo social de la provincia, entre las que se destacan Portho Gelatto, SERALICO, Cookins y Primero Maderas. Asimismo, la jornada contó con el invalorable acompañamiento de referentes territoriales, docentes y voluntarios locales que colaboraron de manera desinteresada en cada detalle logístico para garantizar que las sorpresas y los regalos llegaran a cada niño y niña de la localidad.

    Una jornada de integración y sonrisas en Mogna

    Durante el evento, los niños disfrutaron de juegos recreativos, actividades lúdicas, meriendas especiales y obsequios preparados especialmente para la ocasión. Para la comunidad de Mogna, este tipo de encuentros trasciende la simple celebración festiva: representa una muestra concreta de presencia institucional, acompañamiento federal y compromiso social articulado.

    El trabajo en equipo entre el Estado, la universidad y la empresa privada demostró una vez más que, cuando las voluntades se unen en pos del bienestar común, la distancia no es un impedimento para llevar alegría y construir un futuro con más oportunidades e inclusión para la infancia sanjuanina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los alumnos se reunieron en el patio de la Escuela Industrial para acompañar el duelo por el fallecimiento de un compañero.

    Conmoción en la Industrial de la UNSJ: alumnos hicieron una sentada tras la muerte de un compañero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Se acerca el Festi Joven 2026 y se siguen conociendo más de talles del evento.

    Festi Joven 2026: el deporte se suma con una amplia agenda de actividades para todas las edades

    Por Fabiana Juarez
    Partido de despedida de Lionel Messi.

    Furor por la despedida de Messi: ofrecen viajes desde San Juan por $590.000 y ya se agotó la primera tanda

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Se viene la Semana de la U, organizada por la UNSJ y con diferentes propuestas.

    La UNSJ celebra la "Semana de la U" con una completa agenda de deporte, formación y naturaleza

    Por Fabiana Juarez