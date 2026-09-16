Mogna: solidaridad y trabajo articulado para hacer felices a los niños de esta localidad jachallera

Los chicos de Mogna, en Jáchal, tuvieron su festejo del Día del Niño.

Aunque la fecha del Día del Niño ya quedó atrás en el calendario, para muchos de ellos las oportunidades de festejar siguen vivas. Ese fue el caso de los niños de Mogna, una localidad de Jáchal, quienes vivieron hace pocos días una jornada inolvidable de agasajos, juegos y sorpresas gracias a un esfuerzo conjunto entre el sector público, el ámbito educativo y el sector privado.

El festejo fue pensado minuciosamente para brindar contención, recreación y momentos de profunda alegría a los más chicos de la zona, reforzando el sentido de comunidad e integración en uno de los distritos más alejados del Norte sanjuanino.

Alianza entre el Estado, la academia y empresas La concreción de esta iniciativa fue posible gracias a un engranaje solidario promovido en el marco de la Mesa Provincial de Responsabilidad Social. En este espacio convergen distintas instituciones comprometidas con el bienestar de las comunidades vulnerables o alejadas de los grandes centros urbanos.

El evento contó con la participación activa y el respaldo institucional de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Legislatura Provincial, el Ministerio de Educación y el Servicio Penitenciario Provincial, con una destacada colaboración del Departamento de Ciencias Económicas.

A este importante despliegue estatal y académico se unieron destacadas firmas y empresas comprometidas con el desarrollo social de la provincia, entre las que se destacan Portho Gelatto, SERALICO, Cookins y Primero Maderas. Asimismo, la jornada contó con el invalorable acompañamiento de referentes territoriales, docentes y voluntarios locales que colaboraron de manera desinteresada en cada detalle logístico para garantizar que las sorpresas y los regalos llegaran a cada niño y niña de la localidad.