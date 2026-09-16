Festi Joven 2026: el deporte se suma con una amplia agenda de actividades para todas las edades

Las familias podrán disfrutar de diferentes actividades deportivas durante el Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo.

Se acerca el Festi Joven 2026 y se siguen conociendo más de talles del evento.

El próximo domingo, el Parque de Mayo albergará una nueva edición del Festi Joven 2026, una jornada pensada para la recreación, la música y el disfrute en familia o entre amigos. A medida que se acerca la fecha, se continúan conociendo los atractivos que darán vida a este multitudinario encuentro.

Entre las principales novedades, la Secretaría de Deportes confirmó su participación activa con un espacio especialmente acondicionado para promover la actividad física, la integración social y el entretenimiento al aire libre.

Disposición: 1 gazebo; 2, mesas de tenis de mesa; 3, sapo; 4, cartel del Dibu Martínez para patear penales; 5, cancha de fútbol tenis; y 6, aro de básquet. (Gentileza) El sector deportivo estará estratégicamente ubicado en la zona posterior del Museo de la Historia Urbana. Allí, chicos y adultos podrán acceder a una oferta variada de disciplinas recreativas diseñadas para poner a prueba la destreza, el juego en equipo y las habilidades coordinativas en un entorno seguro y festivo.

Organización y acompañamiento profesional en el Festi Joven 2026 Para garantizar una experiencia fluida y organizada durante toda la jornada, un equipo compuesto por alrededor de 20 profesores de Educación Física rotará de manera constante. Los profesionales estarán a cargo de ordenar los turnos de uso en cada una de las canchas, coordinar el desarrollo de los juegos y supervisar el cumplimiento de las normas de convivencia, permitiendo que todos los asistentes puedan participar activamente sin largas esperas.

Asimismo, la infraestructura dispuesta integrará una amplia diversidad de propuestas tanto para los más pequeños como para los jóvenes y las personas mayores: