Festi Joven 2026: el deporte se suma con una amplia agenda de actividades para todas las edades

El próximo domingo, el Parque de Mayo albergará una nueva edición del Festi Joven 2026, una jornada pensada para la recreación, la música y el disfrute en familia o entre amigos. A medida que se acerca la fecha, se continúan conociendo los atractivos que darán vida a este multitudinario encuentro.
Entre las principales novedades, la Secretaría de Deportes confirmó su participación activa con un espacio especialmente acondicionado para promover la actividad física, la integración social y el entretenimiento al aire libre.
Disposición: 1 gazebo; 2, mesas de tenis de mesa; 3, sapo; 4, cartel del Dibu Martínez para patear penales; 5, cancha de fútbol tenis; y 6, aro de básquet.
(Gentileza)
El sector deportivo estará estratégicamente ubicado en la zona posterior del Museo de la Historia Urbana. Allí, chicos y adultos podrán acceder a una oferta variada de disciplinas recreativas diseñadas para poner a prueba la destreza, el juego en equipo y las habilidades coordinativas en un entorno seguro y festivo.
Organización y acompañamiento profesional en el Festi Joven 2026
Para garantizar una experiencia fluida y organizada durante toda la jornada, un equipo compuesto por alrededor de 20 profesores de Educación Física rotará de manera constante. Los profesionales estarán a cargo de ordenar los turnos de uso en cada una de las canchas, coordinar el desarrollo de los juegos y supervisar el cumplimiento de las normas de convivencia, permitiendo que todos los asistentes puedan participar activamente sin largas esperas.
Asimismo, la infraestructura dispuesta integrará una amplia diversidad de propuestas tanto para los más pequeños como para los jóvenes y las personas mayores:
- Desafío de puntería con la figura del "Dibu" Martínez: los fanáticos del fútbol podrán poner a prueba su precisión mediante un cartel temático a escala del arquero de la Selección Argentina para ejecutar tiros penales.
- Fútbol tenis y arco inflable: se dispondrán canchas delimitadas para la práctica de fútbol tenis junto a un imponente arco inflable diseñado para juegos de tiro al arco y dinámicas de grupo.
- Básquetbol: el espacio contará con una estación equipada con un aro de básquet para competencias de tiros libres y partidos relámpago de modalidad callejera.
- Tenis de mesa: habrá mesas completas montadas para disputar partidos individuales o en parejas de ping-pong.
- Espacio tradicional para personas mayores: con el objetivo de fomentar la inclusión intergeneracional, se instalará un sector especial equipado con el clásico juego del Sapo.
Hidratación y bienestar durante la jornada
Teniendo en cuenta la extensión de las actividades y el movimiento constante del público, el predio deportivo sumará un puesto de hidratación gratuito. De esta manera, los deportistas y las familias presentes podrán abastecerse de agua y mantenerse hidratados a lo largo de la tarde, consolidando al Festi Joven 2026 como una propuesta integral de salud, diversión y convivencia comunitaria.