Festi Joven 2026: 290 efectivos de la Policía se encargarán de la seguridad en el Parque de Mayo

La Policía de San Juan dio a conocer cómo será el operativo de seguridad durante el Festi Joven 2026 del próximo domingo.

Este domingo 20 de septiembre, el Parque de Mayo será escenario del Festi Joven 2026, una propuesta del Ministerio de Familia para que jóvenes y familias puedan compartir una jornada de actividades al aire libre. Para acompañar el evento, la Policía de San Juan dispondrá de un operativo de seguridad con presencia preventiva durante los turnos de mañana y tarde.

En total, serán 290 efectivos los que participarán del dispositivo, pertenecientes a distintas direcciones y dependencias de la Policía de San Juan. La presencia policial estará orientada a la prevención, el orden y el acompañamiento de quienes concurran, con el objetivo de generar un espacio tranquilo y seguro para disfrutar.

Detalles del operativo de seguridad en el Festi Joven 2026 Como parte de las medidas preventivas, se realizarán controles en los accesos al predio, que estarán ubicados en Libertador y Las Heras, sobre avenida Libertador antes de Lawn Tennis, y en las intersecciones de Urquiza y San Luis; y Urquiza y 25 de Mayo. Se recuerda a quienes asistan que no estará permitido ingresar con bebidas alcohólicas ni elementos punzantes y que, en el caso de los cubiertos, sólo se podrán llevar aquellos que sean descartables, ya que no estará permitido el ingreso de cuchillos o tenedores de metal.

La seguridad también se construye con la responsabilidad de cada persona que participa de estos espacios de encuentro. Respetar las indicaciones del personal policial, evitar llevar elementos que puedan representar un riesgo y cuidar a quienes comparten el lugar permite que todos puedan disfrutar de una jornada en buenas condiciones.

A través de estas actividades organizadas por el Gobierno de San Juan, se promueve el uso y disfrute de los espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y recreación, con una presencia preventiva que permita acompañar a la comunidad. La participación responsable de jóvenes, familias y asistentes es fundamental para que cada actividad pueda desarrollarse con tranquilidad.