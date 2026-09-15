    • 15 de septiembre de 2026 - 10:35

    La UCCuyo fortalece la formación y el acompañamiento de sus alumnos en la transición al mercado laboral

    La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo realizó la 3º edición de la jornada “¿Y Ahora Qué?”

    La UCCuyo prepara a sus alumnos para el paso al campo laboral.

    La UCCuyo prepara a sus alumnos para el paso al campo laboral.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El egreso universitario suele vivirse con una mezcla de satisfacción y vértigo. Y con una inevitable la pregunta: ¿Y ahora qué? Para responder a este interrogante y reducir la incertidumbre que genera el paso hacia el mundo laboral, la UCCuyo llevó a cabo la tercera edición consecutiva de la jornada que lleva justamente ese nombre: “¿Y Ahora Qué?”.

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    Esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pensada específicamente para los estudiantes del último año, no es un evento aislado; representa un pilar central en la visión institucional de la universidad: la formación profesional no termina en la teoría del aula, sino en la inserción real, estratégica y acompañada del graduado en el entramado productivo y profesional.

    Herramientas prácticas para el mercado

    La primera etapa de la jornada estuvo orientada a brindar competencias concretas para el reclutamiento actual. En un contexto laboral dinámico y digitalizado, saber plasmar el potencial individual en una postulación resulta tan determinante como el conocimiento técnico.

    A cargo de esta capacitación práctica estuvo la licenciada en Recursos Humanos Lourdes Coria, representante de la consultora internacional Randstad. Durante su disertación, los futuros profesionales abordaron claves fundamentales para el diseño estratégico del curriculum vitae, la optimización de perfiles en portales de empleo y las dinámicas de selección que demandan hoy las empresas nacionales e internacionales.

    Panel intergeneracional de graduados de UCCuyo

    La segunda parte de la actividad puso el foco en la experiencia humana e instructiva a través de la voz de sus propios protagonistas. Siete graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, representantes de cada una de las carreras que allí se dictan, conformaron un panel donde compartieron sus recorridos, aciertos, obstáculos y aprendizajes desde el momento en que rindieron su última materia hasta su presente profesional.

    El panel estuvo integrado por: Nicolás Alaniz, Santiago Zamora, Victoria Portillo, Nicolás Ortiz, Mariana Tejeda, Victoria Roca y Brenda Lloveras.

    A través de este intercambio directo, los estudiantes del último año pudieron proyectarse en diversos campos de acción, conocer de primera mano cómo se vive el primer empleo, comprender la importancia de la resiliencia en los inicios y valorar el abanico de oportunidades que ofrece el título universitario.

    El acompañamiento como diferencial competitivo

    El paso de las aulas al ejercicio profesional representa un momento de vulnerabilidad estratégica en la vida del estudiante. Por este motivo, la articulación entre el ámbito académico y el medio profesional actual se consolida como un compromiso imprescindible para las instituciones de educación superior.

    Iniciativas como “¿Y Ahora Qué?” reafirman la premisa de que la universidad no debe ser un compartimento estanco, sino un puente directo hacia la comunidad. Al propiciar espacios de vinculación intergeneracional y ofrecer herramientas de inserción concretas, la UCCuyo no solo forma profesionales capacitados en las ciencias económicas, sino graduados acompañados, seguros y listos para liderar el futuro laboral.

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