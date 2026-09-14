Rivadavia: alianza clave impulsa a 50 emprendedores locales con formación y financiamiento

Se trata de ‘Raíces: Impuso Emprendedor, Foralecimuento Local y Sostenibilidad’ para emprendedores de Rivadavia.

En Rivadavia lanzaron una nueva edición de un programa de formación y apoyo económico a emprendedores del departamento.

Una potente red de instituciones públicas, privadas y académicas oficializó el lanzamiento de la edición 2026 del programa "Raíces: Impulso Emprendedor, Fortalecimiento Local y Sostenibilidad". La iniciativa busca acompañar el crecimiento de proyectos productivos emergentes en Rivadavia mediante herramientas técnicas, capacitaciones intensivas, vinculación profesional y apoyo económico directo.

Acción conjunta por los emprendedores de Rivadavia El programa se consolida a través de una articulación intersectorial compuesta por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo, la Fundación Loma Negra, Portho Gelatto, Señor González (Concesionario Oficial Toyota San Juan), la Municipalidad de Rivadavia y la Fundación Bolsa de Comercio de San Juan. Esta alianza reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo económico regional y la creación de oportunidades sostenibles.

A través de "Raíces: Impulso Emprendedor, Fortalecimiento Local y Sostenibilidad’, los participantes tienen acceso a formación, acompañamiento especializado y oportunidades vivenciales para ampliar redes de contacto y fortalecer la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Capacitación, mentorías y apoyo económico La convocatoria está dirigida a 50 emprendedores con residencia en Rivadavia, priorizando a jóvenes y mujeres que transitan las etapas iniciales de sus modelos de negocio. La propuesta integral abarca: