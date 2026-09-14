    • 14 de septiembre de 2026 - 09:41

    Rivadavia: alianza clave impulsa a 50 emprendedores locales con formación y financiamiento

    Se trata de ‘Raíces: Impuso Emprendedor, Foralecimuento Local y Sostenibilidad’ para emprendedores de Rivadavia.

    En Rivadavia lanzaron una nueva edición de un programa de formación y apoyo económico a emprendedores del departamento.

    En Rivadavia lanzaron una nueva edición de un programa de formación y apoyo económico a emprendedores del departamento.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Una potente red de instituciones públicas, privadas y académicas oficializó el lanzamiento de la edición 2026 del programa "Raíces: Impulso Emprendedor, Fortalecimiento Local y Sostenibilidad". La iniciativa busca acompañar el crecimiento de proyectos productivos emergentes en Rivadavia mediante herramientas técnicas, capacitaciones intensivas, vinculación profesional y apoyo económico directo.

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    Acción conjunta por los emprendedores de Rivadavia

    El programa se consolida a través de una articulación intersectorial compuesta por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo, la Fundación Loma Negra, Portho Gelatto, Señor González (Concesionario Oficial Toyota San Juan), la Municipalidad de Rivadavia y la Fundación Bolsa de Comercio de San Juan. Esta alianza reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo económico regional y la creación de oportunidades sostenibles.

    A través de "Raíces: Impulso Emprendedor, Fortalecimiento Local y Sostenibilidad’, los participantes tienen acceso a formación, acompañamiento especializado y oportunidades vivenciales para ampliar redes de contacto y fortalecer la sostenibilidad de sus emprendimientos.

    Capacitación, mentorías y apoyo económico

    La convocatoria está dirigida a 50 emprendedores con residencia en Rivadavia, priorizando a jóvenes y mujeres que transitan las etapas iniciales de sus modelos de negocio. La propuesta integral abarca:

    • Formación académica de excelencia: tres meses de clases impartidas por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo sobre planificación estratégica, gestión, comercialización y diseño de modelos de negocio.
    • Mentorías personalizadas: acompañamiento especializado a cargo de estudiantes avanzados de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Comercio Internacional. Brindarán talleres de educación financiera, actividades de difusión, entre otros temas.
    • Talleres y redes de contacto: encuentros sobre educación financiera, actividades de difusión y articulación directa con destacados empresarios de la provincia.
    • Incentivos económicos: financiamiento directo destinado a los seis mejores proyectos seleccionados al finalizar el proceso, con el fin de potenciar su escala y sostenibilidad.

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