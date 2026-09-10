Rivadavia intensifica los trabajos preventivos y avanza con la limpieza de desagües ante la llegada de lluvias

Bajo la directiva del intendente Sergio Miodowsky y en sintonía con las medidas del COPRE, el municipio ejecuta tareas de limpieza y profundización de cauces en barrios vulnerables para optimizar el escurrimiento y prevenir anegamientos ante el pronóstico de precipitaciones.

La Municipalidad de Rivadavia puso en marcha un operativo de limpieza, remoción de sedimentos y profundización de desagües en puntos estratégicos del departamento. Las tareas, impulsadas por el intendente Sergio Miodowsky, buscan optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante el pronóstico de precipitaciones anunciado para los próximos días.

Las primeras intervenciones se desarrollaron en el Barrio Sierras de Marquesado y en el Lote 34, extendiéndose de manera progresiva a otras zonas que requieren mantenimiento preventivo en su infraestructura hídrica.

Coordinación y articulación con el COPRE Estas acciones responden directamente al esquema preventivo diagramado tras la reciente reunión del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), un espacio donde se evaluaron los pronósticos meteorológicos y se coordinaron estrategias conjuntas entre el Gobierno provincial y los municipios.

Asimismo, este despliegue se enmarca en el trabajo continuo que el municipio realiza desde 2025 a través del Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM), una herramienta que articula de forma permanente a las áreas comunales con organismos provinciales como Protección Civil, Bomberos y la Policía de San Juan.

En qué consisten los operativos en los barrios Los equipos municipales ejecutan tareas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de los canales y sistemas de desagüe: