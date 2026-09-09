Rivadavia impulsa la sustentabilidad con una gran jornada de Eco Canje en el Día del Árbol Provincial

Las actividades se llevarán a cabo en el Parque de Rivadavia con diferentes propuestas para toda la familia.

En el marco de la conmemoración del Día del Árbol Provincial, el municipio de Rivadavia invita a todos los vecinos y a la comunidad en general a sumarse a una iniciativa enfocada en el cuidado ambiental, el reciclaje y la concientización ciudadana.

Bajo la premisa de darle una nueva vida a los residuos y promover hábitos sustentables, se llevará a cabo una completa jornada de Eco Canje abierta al público, y con propuestas para toda la familia. Las actividades se desarrollarán en el Parque de Rivadavia, este jueves 10 de septiembre, a partir de las 9.

¿Cómo participar en el Eco Canje en Rivadavia? La propuesta central consiste en incentivar el hábito de la separación en origen y el reciclaje doméstico. Quienes deseen participar deben tener en cuenta las siguientes pautas:

Requisito de intercambio: llevar 20 productos reciclables , los cuales deben entregarse limpios y secos .

llevar , los cuales deben entregarse . Beneficios e intercambios: a cambio del material reciclable entregado, los asistentes podrán llevarse suculentas, plantines, árboles o compost para sus hogares. Servicios e iniciativas complementarias Además de la propuesta principal de canje, la jornada contará con una amplia oferta de actividades y stand educativos impulsados junto a diversas áreas institucionales: