    • 9 de septiembre de 2026 - 06:41

    Rivadavia impulsa la sustentabilidad con una gran jornada de Eco Canje en el Día del Árbol Provincial

    Las actividades se llevarán a cabo en el Parque de Rivadavia con diferentes propuestas para toda la familia.

    rivadavia
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de la conmemoración del Día del Árbol Provincial, el municipio de Rivadavia invita a todos los vecinos y a la comunidad en general a sumarse a una iniciativa enfocada en el cuidado ambiental, el reciclaje y la concientización ciudadana.

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    Bajo la premisa de darle una nueva vida a los residuos y promover hábitos sustentables, se llevará a cabo una completa jornada de Eco Canje abierta al público, y con propuestas para toda la familia. Las actividades se desarrollarán en el Parque de Rivadavia, este jueves 10 de septiembre, a partir de las 9.

    ¿Cómo participar en el Eco Canje en Rivadavia?

    La propuesta central consiste en incentivar el hábito de la separación en origen y el reciclaje doméstico. Quienes deseen participar deben tener en cuenta las siguientes pautas:

    • Requisito de intercambio: llevar 20 productos reciclables, los cuales deben entregarse limpios y secos.
    • Beneficios e intercambios: a cambio del material reciclable entregado, los asistentes podrán llevarse suculentas, plantines, árboles o compost para sus hogares.

    Servicios e iniciativas complementarias

    Además de la propuesta principal de canje, la jornada contará con una amplia oferta de actividades y stand educativos impulsados junto a diversas áreas institucionales:

    • Tenencia Responsable: espacio dedicado a la concientización sobre el cuidado integral, salud y bienestar de los animales de compañía.
    • Secretaría de Servicios y Dirección de Medio Ambiente: brindarán información, atención y servicios destinados a fortalecer las políticas comunitarias de limpieza e higiene urbana.
    • Parque de la Biodiversidad y Secretaría de Ambiente: participación de organismos provinciales (Gobierno de San Juan - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) enfocados en el aprendizaje sobre flora local, conservación del entorno natural y desarrollo sustentable.

    Esta iniciativa refuerza la premisa de que cada acción cuenta y que la colaboración conjunta de los vecinos es clave para construir un departamento más limpio, responsable y sustentable.

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