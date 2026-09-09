Rivadavia impulsa la sustentabilidad con una gran jornada de Eco Canje en el Día del Árbol Provincial

En el marco de la conmemoración del Día del Árbol Provincial, el municipio de Rivadavia invita a todos los vecinos y a la comunidad en general a sumarse a una iniciativa enfocada en el cuidado ambiental, el reciclaje y la concientización ciudadana.
Las actividades se llevarán a cabo en el Parque de Rivadavia con diferentes propuestas para toda la familia.
En el marco de la conmemoración del Día del Árbol Provincial, el municipio de Rivadavia invita a todos los vecinos y a la comunidad en general a sumarse a una iniciativa enfocada en el cuidado ambiental, el reciclaje y la concientización ciudadana.
Bajo la premisa de darle una nueva vida a los residuos y promover hábitos sustentables, se llevará a cabo una completa jornada de Eco Canje abierta al público, y con propuestas para toda la familia. Las actividades se desarrollarán en el Parque de Rivadavia, este jueves 10 de septiembre, a partir de las 9.
La propuesta central consiste en incentivar el hábito de la separación en origen y el reciclaje doméstico. Quienes deseen participar deben tener en cuenta las siguientes pautas:
Además de la propuesta principal de canje, la jornada contará con una amplia oferta de actividades y stand educativos impulsados junto a diversas áreas institucionales:
Esta iniciativa refuerza la premisa de que cada acción cuenta y que la colaboración conjunta de los vecinos es clave para construir un departamento más limpio, responsable y sustentable.