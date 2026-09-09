Cálido y con viento, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 9 de septiembre

San Juan transitará este miércoles 9 de septiembre una jornada con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura partirá de una mínima de 4°C y trepará hasta los 22°C durante la tarde, aunque el viento será uno de los protagonistas del día.

De acuerdo con el informe del SMN, durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 4°C y vientos del sector este de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será nula.

Con el correr de las horas, las condiciones cambiarán levemente. Para la tarde se prevé cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 22°C y viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h. Además, el SMN anticipa ráfagas de entre 51 y 59 km/h durante la tarde, por lo que el viento podría sentirse con fuerza en distintos sectores de la provincia.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta alrededor de los 17°C, con viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre 0 y 10%.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.