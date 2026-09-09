Cinco coros, una noche y la invitación para disfrutar de la maravilla coral de San Juan gratis

La actividad coral en San Juan es cada vez mayor y variada, y para poder acercar un poco lo que son las distintas formaciones a la comunidad sanjuanina es que desde la Agrupación Coral Sanjuanina se estará llevando a cabo el “Festival de Coros de Primavera” . La invitación, con entrada libre y gratuita, busca visibilizar a cada uno de los grupos que mantienen viva la agrupación.

Murió Chiche Gelblung a los 82 años: una vida marcada por el periodismo y la televisión

Detrás de la organización del festival está Nina Petracchini, hija de Juan Argentino Petracchini, quien fundó la Agrupación Coral Sanjuanina en 1954 con un sueño: crear un espacio que albergara la actividad coral, que fuera refugio y hogar para los cantantes. “Él quería hacer una especie de hotel, organizar festivales, soñaba en grande. No se pudo hacer y lo que hacemos ahora modestamente es albergar distintos grupos, que son los que formarán parte del festival” , comentó Nina en contacto con DIARIO DE CUYO.

En total serán cinco las formaciones que pasarán por el escenario del festival, cada una con su impronta y espíritu. Qantu Coral es una formación integrada únicamente por mujeres, bajo la dirección de Mariana Gabriele Oro. También serán parte el Coro Canto a la Vida, dirigido por Nilda Doña, uno de los más antiguos residentes de la Agrupación.

También serán parte de la grilla Markén Proyectos, formación dirigida por Claudia Lepe que incursiona en lo escénico más allá del canto y la voz. Estará presente el Coro Thomas Tallis, dirigido por Nahuel Vázquez y la particularidad del evento será el debut en público del Coro Cantamus, dirigido por Jose´Domingo Petrachinni, quien luego de jubilarse de la UNSJ retirándose como director del Coro Vocacional tras 44 años, no pudo dejar de lado su pasión, aprovechando su retiro para seguir formando talentos en San Juan.

“Es la primera vez que la Agrupación Coral Sanjuanina tiene tantos coros y se me ocurrió que seria lindo hacer un festival para acercarlos al público” , destacó Nina.

Agrupación Coral Sanjuanina, el hogar de las voces en San Juan, que se reinventa para seguir en vigencia

El espacio que nació en 1954 y que tiene su sede ubicada sobre calle Rivadavia antes de España desde 1963 pasó por distintos momentos. En su interior a lo largo de los años funcionaron distintos coros que dependían de la agrupación. Niños, jóvenes y adultos pasaron por el espacio y fueron parte de sus filas cantoras.

Sin embargo, a partir del 2006, tras el fallecimiento de Petracchini, la Agrupación dejó de tener coros propios. Podría haber bajado la persiana y suspender la actividad, pero eso no era una opción. Se reinventaron para convertirse en el hogar de los coros en San Juan. Así, en 2008 comenzó su actividad Canto a la Vida, que actualmente continúa haciendo uso de las instalaciones.

“La Comisión Directiva de la Agrupación decidió entonces abrir las puertas a otras agrupaciones y formaciones independientes. El año pasado se incorporaron dos agrupaciones y este año dos más. Al tener cinco grupos, pensamos en que sería lindo presentarlos en sociedad”; sostuvo Nina.

Y continuó: “Con los cinco coros que están trabajando ahí no hay mucho espacio para albergar más grupos, pero la idea es cumplir un poco el sueño de mi padre, que sea la casa de los coros”.

El dato sobre el Festival de Coros de Primavera

El espectáculo se realizará el próximo viernes 18 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Av. José Ignacio de la Roza 230 oeste).

Serán parte del festival Qantu Coral, Canto a la Vida, Markén Proyectos, Coro Thomas Tallis y Coral Cantamus. La entrada es libre y gratuita, siendo sin duda una invitación más que ideal para disfrutar de las maravillas corales que hay en San Juan.