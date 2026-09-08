    • 8 de septiembre de 2026 - 20:22

    Los Fabulosos Cadillacs inmortalizan "La marcha del golazo solitario" en vinilo

    Festejando sus 4 décadas del vida, el combo sacó su histórico y ya clásico noventero en el codiciado formato analógico.

    Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años con el lanzamiento en vinilo de un clásico que hizo historia.&nbsp;

    Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años con el lanzamiento en vinilo de un clásico que hizo historia. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A 40 años de su irrupción en la escena del rock argentino -en 1986, con sus primeros hits a todo ska- Los Fabulosos Cadillacs celebran con un hito imperdible para coleccionistas. La banda argentina acaba de editar por primera vez en formato vinilo su aclamado álbum La marcha del golazo solitario, ya disponible en disquerías de todo el país.

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    Al ser el último material inédito grabado antes del parate que se extendió hasta 2008, su llegada al vinilo consagra una obra imprescindible de la música latinoamericana.

    Hits y Disco de Oro

    Lanzado originalmente en julio de 1999, este noveno trabajo de estudio marcó un momento de plena madurez y distensión creativa para el grupo. Tras una etapa de turbulencias internas, la formación integrada por Vicentico, Flavio Cianciarulo, Mario Siperman, Fernando Ricciardi, Dany Lozano, Ariel Minimal, Fernando Albareda y Gerardo “Totó” Rotblat recuperó el placer de hacer música juntos, dando vida a una obra diversa y llena de matices.

    El disco no solo alcanzó la certificación de Disco de Oro gracias al éxito de cortes como “La vida” y “Los condenaditos”, sino que también inmortalizó la emblemática “Vos sabés”. Esta última canción se vio envuelta en la polémica cuando su videoclip fue censurado por el COMFER bajo acusaciones de obscenidad, a pesar de que el material solo mostraba imágenes de mujeres embarazadas o amamantando.

    Este disco de Los Fabulosos Cadillacs vio la luz en 1999

    Este disco de Los Fabulosos Cadillacs vio la luz en 1999

    En lo musical, La marcha del golazo solitario destaca como un ecléctico recorrido sonoro. La producción de KC Porter tejió un tapiz donde conviven el ska, el rock, el candombe, la samba y el tango, sumados a pinceladas de jazz instrumental y un singular tributo al pianista Thelonious Monk. Esta edición especial recupera además la memorable reversión de “Porque yo te amo”, el clásico de Sandro, y evoca las colaboraciones de prestigiosos invitados como Pablo Ziegler, Norberto Minichilo y Claudio “Tano” Marciello.

    Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, el álbum abrió paso a una ambiciosa gira internacional que pasó por Chile, Colombia, Costa Rica y 18 escenarios en Estados Unidos, culminando con la inolvidable presentación oficial en el Luna Park.

    Música para volver a escuchar

    Disco 1, lado A:

    1-La vida

    2-C.J.

    3-Los condenaditos

    4-Cebolla el nadador

    Disco 1, lado B:

    1-Vos sabés

    2-Piraña, todos los argentinos somos DT

    3-El baile de la martes

    4-Roble

    Disco 2, lado A:

    1-La rosca

    2-La marcha del golazo solitario

    3-Aguila

    4-Salvador y los cordones flojos

    Disco 2, lado B:

    1-Necesito una nariz de payaso, ¿me prestás la tuya?

    2-Negra

    3-57 almas

    4-Alamo

    5-Porque yo te amo

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