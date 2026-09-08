Costa fue internada de urgencia: qué le pasó

Costa debió ser internada de urgencia y permanece bajo atención médica. La actriz llevó tranquilidad sobre su estado de salud y contó qué le ocurrió.

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“Ya estoy muy bien”, aseguró Costa al ser consultada por su evolución. Sin embargo, explicó que todavía deberá permanecer algunos días internada para completar el tratamiento indicado por los médicos.

Sobre cuándo recibirá el alta médica, detalló: “Voy a estar unos días acá hasta terminar el ciclo de antibióticos”.

La actriz explicó que todo comenzó a partir de una infección provocada por una bacteria: “Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria neumococo se fue a la sangre y se hizo una infección que termina en una encefalitis hepática”.

Costa también destacó la atención que recibió durante su internación y agradeció al equipo médico que la está acompañando en este momento: “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”.

Por el momento, la actriz continuará internada hasta completar el ciclo de antibióticos y, según sus propias palabras, evoluciona favorablemente.

Quién es Costa, la artista que conquistó la radio y los escenarios

Costa nació en Córdoba y llegó a Buenos Aires a los 18 años con el objetivo de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos estuvieron ligados al transformismo: comenzó asistiendo a artistas en los camarines y luego se animó a interpretar pequeños personajes hasta desarrollar su propia carrera sobre los escenarios.

Pero antes de alcanzar la popularidad, atravesó momentos muy difíciles. Al llegar a Buenos Aires vivió en distintas pensiones y, durante un período en el que no tuvo dinero, llegó a vivir en la calle. También trabajó como vendedora ambulante para poder mantenerse.

Años después, esa experiencia se convirtió en parte de la historia que Costa contó públicamente sobre su camino hasta convertirse en una reconocida artista.

Su carrera comenzó a crecer en los escenarios del circuito under y luego llegó a la avenida Corrientes. También encontró un lugar en la radio junto a Santiago del Moro, como integrante de El Club del Moro, espacio que fue clave para su popularidad. En teatro, protagonizó espectáculos como Yo no hablo así en el Maipo Cabaret.

Actualemente se desempeña como panelista en Cortá por Lozano (Telefe) además de protagonizar su unipersonal A toda Costa.