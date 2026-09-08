    • 8 de septiembre de 2026 - 07:35

    Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una fuerte caída en su casa

    La actriz de 74 años sufrió un accidente doméstico mientras estaba sola y debió ser trasladada al Sanatorio Otamendi. Tiene una fisura en la cadera y permanece bajo observación médica.

    Soledad Silveyra.

    Soledad Silveyra.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Soledad Silveyra atraviesa un nuevo momento de preocupación por su salud. La actriz sufrió una fuerte caída en su casa y debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde los médicos determinaron que presenta una fisura en la cadera. El accidente ocurrió mientras se encontraba sola y fue ella misma quien pidió ayuda a uno de sus hijos.

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    Cómo se encuentra Soledad Silveyra

    Según contó el periodista Pepe Ochoa en LAM, Silveyra se comunicó con su hijo Facundo después de la caída y posteriormente fue llevada al centro de salud porteño. La actriz permanece internada para controlar la lesión y evaluar su evolución.

    Su entorno transmitió tranquilidad respecto de su estado general. La actriz se encuentra de buen ánimo, aunque tiene muchas ganas de regresar a su casa. De acuerdo con lo informado por su familia, podría recibir el alta médica durante este martes si continúa evolucionando favorablemente.

    El accidente se suma a una serie de problemas físicos que la actriz venía atravesando en los últimos meses. Silveyra había manifestado públicamente que sufría fuertes dolores de espalda y una trocanteritis, un cuadro que afecta la zona de la cadera y que incluso la había obligado a suspender algunas funciones teatrales.

    A fines de agosto, además, la actriz había compartido un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba sus deseos de recuperarse y volver a trabajar. Pese a las dificultades que atravesaba, había continuado vinculada a la actividad teatral y había manifestado sus ganas de regresar a los escenarios.

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