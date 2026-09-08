Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una fuerte caída en su casa

La actriz de 74 años sufrió un accidente doméstico mientras estaba sola y debió ser trasladada al Sanatorio Otamendi. Tiene una fisura en la cadera y permanece bajo observación médica.

Soledad Silveyra atraviesa un nuevo momento de preocupación por su salud. La actriz sufrió una fuerte caída en su casa y debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde los médicos determinaron que presenta una fisura en la cadera. El accidente ocurrió mientras se encontraba sola y fue ella misma quien pidió ayuda a uno de sus hijos.

Cómo se encuentra Soledad Silveyra Según contó el periodista Pepe Ochoa en LAM, Silveyra se comunicó con su hijo Facundo después de la caída y posteriormente fue llevada al centro de salud porteño. La actriz permanece internada para controlar la lesión y evaluar su evolución.

Su entorno transmitió tranquilidad respecto de su estado general. La actriz se encuentra de buen ánimo, aunque tiene muchas ganas de regresar a su casa. De acuerdo con lo informado por su familia, podría recibir el alta médica durante este martes si continúa evolucionando favorablemente.

El accidente se suma a una serie de problemas físicos que la actriz venía atravesando en los últimos meses. Silveyra había manifestado públicamente que sufría fuertes dolores de espalda y una trocanteritis, un cuadro que afecta la zona de la cadera y que incluso la había obligado a suspender algunas funciones teatrales.