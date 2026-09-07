Shakira superó los mil millones de reproducciones con "Dai Dai" y rompió un nuevo récord

El videoclip oficial de la canción, interpretado junto al artista Burna Boy, se convirtió en el primer estreno de 2026 en alcanzar esa cifra en plataformas digitales a nivel mundial.

La vigencia de Shakira en la industria musical sumó un nuevo hito histórico. La exitosa artista colombiana superó los mil millones de reproducciones en YouTube con "Dai Dai", su colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy. El tema, fuertemente ligado a la fiebre futbolera internacional, logró la marca en tiempo récord a pocos meses de su lanzamiento oficial.

Tras conocerse la noticia, la cantante recurrió a sus redes sociales para manifestar su agradecimiento al público y destacar el masivo acompañamiento de sus seguidores en cada etapa de su carrera. "Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!", expresó en sus cuentas oficiales.

Un éxito arrollador desde el primer día El impacto de la colaboración musical comenzó a evidenciarse desde las primeras 24 horas posteriores a su estreno, lapso en el cual el videoclip acumuló cerca de 10 millones de visualizaciones. Con el correr de las semanas, impulsado por la rotación en plataformas de streaming y su fuerte presencia en las tendencias globales, el material se posicionó como el primer video publicado en 2026 en cruzar la barrera de los mil millones de reproducciones.

Además del suceso en vistas, la canción también se consolidó en los rankings radiales y de streaming de Estados Unidos, logrando escalar hasta el primer puesto del listado Rhythmic Airplay de Billboard, un logro destacado para la intérprete en ese segmento específico tras varios ingresos previos a lo largo de su trayectoria.