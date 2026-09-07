    • 7 de septiembre de 2026 - 21:11

    Shakira superó los mil millones de reproducciones con "Dai Dai" y rompió un nuevo récord

    El videoclip oficial de la canción, interpretado junto al artista Burna Boy, se convirtió en el primer estreno de 2026 en alcanzar esa cifra en plataformas digitales a nivel mundial.

    540
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La vigencia de Shakira en la industria musical sumó un nuevo hito histórico. La exitosa artista colombiana superó los mil millones de reproducciones en YouTube con "Dai Dai", su colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy. El tema, fuertemente ligado a la fiebre futbolera internacional, logró la marca en tiempo récord a pocos meses de su lanzamiento oficial.

    Leé además

    Gastón Edul   

    El enojo de Gastón Edul por un supuesto video íntimo: "Es totalmente falso"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Masterchef se acerca a la línea de largada, con Wanda en la conducción, Maru Botana en el jurado y más caras famosas.

    Se acerca MasterChef: las fechas tentativas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras conocerse la noticia, la cantante recurrió a sus redes sociales para manifestar su agradecimiento al público y destacar el masivo acompañamiento de sus seguidores en cada etapa de su carrera. "Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!", expresó en sus cuentas oficiales.

    Un éxito arrollador desde el primer día

    El impacto de la colaboración musical comenzó a evidenciarse desde las primeras 24 horas posteriores a su estreno, lapso en el cual el videoclip acumuló cerca de 10 millones de visualizaciones. Con el correr de las semanas, impulsado por la rotación en plataformas de streaming y su fuerte presencia en las tendencias globales, el material se posicionó como el primer video publicado en 2026 en cruzar la barrera de los mil millones de reproducciones.

    Además del suceso en vistas, la canción también se consolidó en los rankings radiales y de streaming de Estados Unidos, logrando escalar hasta el primer puesto del listado Rhythmic Airplay de Billboard, un logro destacado para la intérprete en ese segmento específico tras varios ingresos previos a lo largo de su trayectoria.

    La reina de los grandes eventos musicales

    Con este nuevo récord, Shakira ratifica su condición de referente indiscutida en las canciones vinculadas a las grandes citas deportivas del planeta. Su indiscutible recorrido en este terreno incluye antecedentes memorables como el clásico "Waka Waka" en el Mundial de Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014, consolidando un legado musical que continúa cosechando éxitos masivos alrededor del mundo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los amantes del tatuaje tienen una cita imperdible este fin de semana, en el Oeste Flash Day

    El mundo del tatuaje tendrá su gran fiesta en San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    matias castro, el jachallero que no abandono sus suenos y llevo la danza de su departamento a otro nivel

    Matías Castro, el jachallero que no abandonó sus sueños y llevó la danza de su departamento a otro nivel

    Por Celeste Roco Navea
    El comunicado oficial del sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Mirtha Legrand.

    Se conoció el parte médico oficial de Mirtha Legrand tras su internación por bronquitis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan recibirá en octubre a Ratones Paranoicos, plato fuerte del primer Vivo Rock

    San Juan se prepara para la primera edición del Vivo Rock

    Por Estela Ruiz M.