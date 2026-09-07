El mundo del tatuaje tendrá su gran fiesta en San Juan

E l Centro Cultural Conte Grand se convertirá este fin de semana en el epicentro del tatuaje sanjuanino. Se trata del Oeste Flash Day , una propuesta renovada que reunirá a más de 25 tatuadores locales, espectáculos de música en vivo, galerías de arte visual y ferias temáticas para el público general.

Matías Castro, el jachallero que no abandonó sus sueños y llevó la danza de su departamento a otro nivel

Freddy Solares, uno de los organizadores, contó a DIARIO DE CUYO que "el evento, pensado para toda la familia y la comunidad artística, ofrecerá dos jornadas intensas de tatuajes en vivo con diseños flash exclusivos ".

"Habrá tatuadores trabajando en vivo. Los asistentes podrán elegir diseños express y acceder a la aguja por orden de llegada , o bien simplemente ir a mirar", dijo sobre esta propuesta, donde los amantes del diseño en la piel tendrán a disposición diseños exclusivos, listos para tatuar, a precios especiales, en un marco puramente festivo y colaborativo entre colegas.

Sin embargo remarcó que " el principal atractivo en esta edición será la convocatoria a artistas para la Galería de Arte".

"No solo los tatuadores van a mostrar lo que hacen, sino que también, en una de las alas del Centro Cultural Conte Grand, dibujantes, pintores y demás artistas visuales de la provincia expondrán sus obras y pinturas originales ", agregó el organizadór, quien adelantó que la propuesta se completará con una grilla de shows y música en vivo durante ambos días.

Exposición, sin competencia

Por su parte, Jorge Cortez, el otro pilar de este encuentro, explicó la razón detrás del formato adaptado para esta edición. "La modalidad de este año se llama Flash Date Tattoo. No es la tradicional Expo Tattoo, sino que, por razones económicas, hemos puesto el foco en la exposición de tatuajes en vivo, sin competencias", afirmó. "La idea era no dejarlo de hacerlo y mantenerlo más a nivel exposición", sumó, subrayando que habrá una treintena de de especialistas, entre ellos algunos invitados de la región

Además de los puestos de tinta, la propuesta incluirá shows en vivo a cargo de bandas locales. El sábado estarán Efe4 y Criacuervos; mientras que el domingo subirán a escena Abramacabra y Karmaseuticos. También habrá feria temática, stands de indumentaria, venta de artículos de estética anime y patio gastronómico.

Shows, feria, gastronomía completarán las propuesta

La cita en el Centro Cultural Conte Grand

Oeste Flash Day