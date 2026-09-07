San Juan se prepara para la primera edición del Vivo Rock

Ratones Paranoicos y Gustavo Cordera encabezan este gran show que tendrá lugar el sábado 17 de octubre. También habrá destacadas bandas locales.

El próximo 17 de octubre, San Juan vivirá la primera edición del Vivo Rock, un festival que promete encender la escena musical local con la actuación de bandas nacionales y provinciales. Al esperado regreso de Ratones Paranoicos y a la visita de Gustavo Cordera, "El Pelado", se sumarán destacadas bandas locales.

El punto de encuentro será el el Complejo La Meseta, donde el público podrá disfrutar de una velada a puro ritmo y energía que también contará, entre los visitantes, con el ascendente Ramita Puzzo. En cuanto a los créditos locales, serán parte de este debut Exilio Doméstico (con Chichón Hernández), Mamá Perfecta y Vía 66. La fiesta continuará hasta altas horas con el cierre de DJs locales.

“Estamos muy entusiasmados y la idea es que el Vivo Rock sea un evento anual, en octubre; más humilde, pero como el Festival Bandera, de Santa Fe, o el Rock de Salta o el Montaña, de Mendoza, que tenga a los artistas que se convoquen año a año, y tener un line enriquecido también con los mejores exponentes de San Juan”, dijo a DIARIO DE CUYO el productor Johny Castro. “La idea es que la gente sepa que en octubre vamos a tener un Vivo Rock y puede ser con música indie, con rock, vamos a manejar diferentes estilos”, agregó.

Pelado Cordera “En este caso, hemos armado un line con Ratones Paranoicos, que no viene desde el 2009 y queríamos hacer algo con ellos; con el Pelado Cordera y su banda, y con el Ramita, que es un producto nuevo de rock and roll, es un chico que tiene 17 años y ya está haciendo furor en redes, en diferentes shows; viene de invitado de Juanse, de Ratones. Va a ser una tarde noche a puro rock and roll. Y también queríamos que esté Exilio Doméstico, con Chichón Hernández, ex La Gente, un grupo emblemático del rock, pionero de San Juan y que llegó a nivel nacional”, se explayó el productor local.

Juanse y Ramita “Va a empezar a las 19:00 h, queremos que sea un festival para los jóvenes, para toda la familia, apto para todo público. Va a ser una tarde noche muy linda, como hace muchos años no tenemos, que nos lleve un poco a aquellos años, a aquellos festivales que había en San Juan”, apuntó Castro, no sin destacar el esfuerzo que implica para una producción independiente.