Emprezar 2026 y un giro de 180°: de charlas a ser un punto de encuentro de todos los actores más allá de la industria de San Juan

Emprezar regresará a la escena sanjuanina con una apuesta diferente. La nueva edición del encuentro impulsado por el Departamento Joven de la Unión Industrial San Juan buscará ir más allá del formato tradicional de charlas empresariales, que es el espíritu del vento, para convertirse en un espacio de convocatoria más amplio, con una propuesta que combine la voz de distintos referentes, historias de transformación, herramientas concretas y, sobre todo, generación de vínculos.

La presidenta de Unión Industrial San Juan Joven (UISJJoven), Lourdes Allis, adelantó en contacto con DIARIO DE CUYO que trabajan en una edición con características distintas a las anteriores y con la intención de ampliar el alcance del evento. “Estamos pensando una edición de Emprezar diferente a las anteriores. Queremos que sea mucho más que una jornada de charlas empresariales”, aseguró.

La propuesta apunta a convocar no solamente a empresarios y personas vinculadas directamente con la industria provincial, sino también a jóvenes, estudiantes, profesionales y a quienes buscan acercarse al mundo de la innovación, la creación de proyectos y el desarrollo de organizaciones, teniendo o no vínculo con la industria.

De esta manera, Emprezar buscará fortalecer uno de los objetivos que lo caracterizó en sus ediciones anteriores, que es funcionar como un punto de encuentro para distintos actores del ecosistema productivo, empresarial y tecnológico de San Juan.

La organización trabaja en un formato que contará con referentes de primer nivel y con historias de personas que lograron construir, transformar y liderar organizaciones.

Sin embargo, el objetivo no será únicamente escuchar experiencias de éxito. La intención es que esas historias estén acompañadas por herramientas y conceptos que puedan resultar útiles para quienes buscan llevar adelante un proyecto, hacer crecer una organización o asumir espacios de liderazgo.

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Entre los temas previstos aparecen el liderazgo, la construcción de equipos, la innovación, la capacidad de ejecución y las decisiones que forman parte del camino empresarial, pero que muchas veces quedan fuera de los relatos más conocidos. “Queremos hablar de liderazgo, de cómo se construyen equipos, de innovación, de ejecución y de esas decisiones que muchas veces nadie cuenta cuando habla de emprender o dirigir una empresa”, explicó Allis.

La intención es acercar experiencias de quienes lograron atravesar procesos de crecimiento y transformación, pero también abrir el debate sobre los desafíos y decisiones que implica conducir una organización.

La expectativa es que quienes asistan puedan irse con una idea nueva y también con una nueva agenda de contactos para armar red y por qué no abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto. “Que alguien pueda salir de ahí con una idea nueva, pero también con una persona nueva en su agenda con la que pueda hacer algo juntos”, resumió Allis.

Emprezar 2026 y los primeros datos que se conocen de la nueva edición

Hasta el momento desde la organización confirmaron que el 30 de septiembre se realizará el evento; y la próxima semana se estará difundiendo más información en torno a la sede, que años anteriores fueron el Centro de Convenciones y el Centro Cultural Conte Grand.

Además, a medida que se vaya acercando la fecha estarán dando a conocer los disertantes de la actual edición. Cabe recordar que en la edición anterior estuvieron acompañando Victoria Kopelowicz (directora de Kopelco), Lautaro Rodríguez (Confundador de Frères), Fer Niizawa (Coach organizacional y TEDx Speaker) y Sergio Pérez (Fundador de Ticnia); por lo que se espera que la calidad de los disertantes este año sea similar o mayor.

Toda la información sobre el evento y las últimas novedades se pueden consultar en el perfil de Instagram @emprezarsj