Las nuevas tramas de la psicopedagogía se debatirán en San Juan con dos jornadas imperdibles

San Juan será escenario de las III Jornadas Provinciales de Psicopedagogía , un evento organizado por los profesionales para debatir sobre la realidad de la profesión. Bajo el lema “Nuevas tramas en la Psicopedagogía”, durante dos días y con la visita de especialistas a nivel nacional, se abordarán los escenarios y ámbitos en donde se desarrolla la actividad, sus realidades, complejidades y adversidades.

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El objetivo será generar un espacio de formación e intercambio, pero también poner en discusión los distintos campos en los que hoy se desarrolla la profesión. “El 13 de septiembre es el Día del Psicopedagogo en San Juan y conmemoramos ese día haciendo actividades que tengan que ver con nuestro quehacer” , explicó a DIARIO DE CUYO Cecilia Espinoza, vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos.

Las jornadas tendrán como principales disertantes a la Lic. Marité Sarthe, especialista en clínica psicopedagógica, y al Lic. Franco Miranda, especialista en inclusión educativa y aprendizaje. A ellos se sumarán profesionales de la provincia que aportarán sus experiencias y miradas sobre las diferentes problemáticas que atraviesan a la disciplina.

Según explicó Espinoza, en esta oportunidad se eligió como uno de los ejes centrales la psicopedagogía sociocomunitaria. Sarthe abordará esta perspectiva a partir de su experiencia y de los aportes desarrollados en un libro vinculado a la psicopedagogía comunitaria.

En tanto, la participación de Miranda permitirá incorporar otras problemáticas vinculadas a la realidad social y los contextos de vulnerabilidad. “Es referente de un montón de temáticas sobre la vulnerabilidad social, como los consumos y demás. Queremos abordar esos temas” , señaló la profesional.

La convocatoria buscará así ampliar la mirada sobre una profesión que, según remarcaron desde la institución, tiene una presencia que excede ampliamente el ámbito escolar. “Trabajamos en la prevención, detección e intervención frente a dificultades del aprendizaje, acompañando trayectorias educativas”, sostuvo Espinoza.

Y continuó: “Lo hacemos para visibilizar la profesión, su importancia y los distintos ámbitos”.

El dato sobre las III Jornadas Provinciales de Psicopedagogía

Las jornadas se llevarán a cabo el 11 y 12 de septiembre, de 8:30 a 13 horas, en el Cine Teatro Municipal. “Queremos invitar a profesionales y estudiantes para fortalecer la profesión”, resumió Espinoza.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. El valor será de $20.000 para profesionales y $10.000 para estudiantes. Quienes deseen obtener más información pueden consultar a través de Instagram @psicopedagogossanjuan o comunicarse al correo [email protected].

La agenda continuará después de las jornadas. El Colegio prepara un encuentro previsto para el 16 de septiembre, centrado también en lo sociocomunitario, aunque todavía se están definiendo detalles. La intención es sostener durante todo el mes diferentes propuestas de participación.

La iniciativa también se vinculará con otras temáticas de actualidad. “Estamos en el mes de la prevención del suicidio. Vamos a hacer otro tipo de encuentro, pero queremos enfatizar ahora la promoción de esta jornada”, adelantó Cecilia Espinoza, vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos.