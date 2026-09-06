Alerta amarilla por viento zonda: qué zonas sufrirán las ráfagas más fuertes este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil de San Juan emitieron una alerta amarilla ante la llegada de viento zonda para este lunes 7 de septiembre. El fenómeno afectará principalmente a la zona de precordillera y a varios departamentos de la provincia, anticipando ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de un marcado incremento de la temperatura y brusca caída de la humedad.

Del abrigo pesado a la manga corta: el termómetro repunta en San Juan con tardes de hasta 23 grados

Alerta amarilla por un fuerte viento sur en San Juan durante la madrugada: prevén ráfagas de hasta 110 km/h

De acuerdo al parte oficial, el fenómeno comenzará a sentirse durante la tarde de este lunes. Las áreas alcanzadas por la advertencia meteorológica abarcan la precordillera de Calingasta, además de los departamentos de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

Se prevé que el zonda sople con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas intensas que podrían superar puntualmente los 70 km/h. Entre las consecuencias esperadas se destacan una reducción significativa de la visibilidad, un repentino ascenso térmico y condiciones de muy baja humedad relativa en el ambiente.

Ante este escenario de contingencia, Protección Civil recordó una serie de medidas esenciales para evitar accidentes en la vía pública y en los hogares:

En la calle y el hogar: Prestar atención a los alrededores (cables caídos, ramas u objetos sueltos), cerrar y asegurar puertas y ventanas, y evitar detenerse debajo de árboles, carteles, toldos o marquesinas. Tener linternas cargadas a mano ante posibles cortes de energía.

Al volante: Manejar con extrema precaución, mantener distancia prudencial entre vehículos, reducir la velocidad y circular siempre con las luces bajas encendidas.

Prevención de incendios: Debido a la extrema sequedad, el riesgo de incendios forestales y de pastizales es alto. Está terminantemente prohibido realizar quema de hojas o basura. Se solicita evitar arrojar colillas de cigarrillos o residuos en zonas con vegetación, no hacer fogatas y reportar cualquier foco ígneo o columna de humo de inmediato.

Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a los números gratuitos 911 o al 103 de Protección Civil.