Arbolado público en Capital: conocé el cronograma de poda, despeje de luminarias y erradicación hasta el 13 de septiembre

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan ratificó cómo continuará el operativo de mantenimiento del arbolado público en distintos sectores del departamento. El plan de trabajo, que se extenderá hasta el próximo domingo 13 de septiembre, contempla tanto intervenciones integrales en complejos habitacionales como la atención de reclamos domiciliarios específicos, con foco en el despeje de luces y la seguridad vial.

Zona por zona: el cronograma detallado para los barrios El plan de intervención municipal diagramó turnos matutinos y vespertinos para minimizar las molestias al tránsito y optimizar el rendimiento de las cuadrillas.

Lunes 7 de septiembre: Las tareas comienzan por la mañana (de 8:00 a 15:00) en el barrio Las Acacias, con trabajos orientados al despeje de luminarias. Posteriormente, en el turno tarde (de 12:00 a 19:00), el operativo se trasladará al barrio Asunción.

Martes 8 al jueves 10 de septiembre: Durante estas jornadas, la comuna combinará la atención de reclamos particulares sobre cortes de ramas y erradicaciones de 8:00 a 15:00, con operativos de despeje lumínico en el barrio Mutual Banco San Juan, previstos de 12:00 a 19:00.

Erradicación de árboles peligrosos y atención a frentistas La recta final del cronograma estará destinada prioritariamente a la resolución de expedientes y pedidos formales realizados por vecinos que representan riesgos estructurales.