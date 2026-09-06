Vuelven las "playitas" a San Juan: ante la mayor presencia de agua, los clubes del Dique de Ullum se alistan con trabajos anticipados

Un clásico del verano San Juan, al menos de los buenos años hídrico, era asistir a algunos de los más de 10 clubes que se encuentran en las inmediaciones del Dique de Ullum . Sin embargo, la sequía que se viene registrando en los últimos años llevó a los distintos espacios a readaptar sus estructuras ya que las “playitas” que solían ser el mayor atractivo comenzaron a desaparecer. Ahora, ante la eventual presencia de mayor caudal de agua en la zona, prestadores están mano a la obra trabajando de manera anticipada de cara a la temporada veraniega.

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Aunque todavía no existen precisiones oficiales sobre el volumen que podría alcanzar el embalse ni sobre la política de manejo que se aplicará, varios clubes y campings ya comenzaron a prepararse ante un escenario que podría devolverles sus playas y modificar por completo la próxima temporada de verano. Esto se da luego que el Gobierno provincial creara un Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) para coordinar acciones preventivas ante un caudal de agua extraordinario por el deshielo durante el verano de 2026-2027, lo que llevó a los prestadores a activar las tareas de manera anticipada.

Faltando de tres a cuatro meses para el inicio de la temporada, ya se puede ver la limpieza de las costas, reperfilamiento de sectores que podrían volver a utilizarse como playa, mantenimiento de instalaciones y la planificación de nuevos servicios. La expectativa es que, después de varias temporadas en las que el bajo nivel del dique obligó a algunos espacios a funcionar únicamente con piletas, quinchos y camping, el agua vuelva a convertirse en uno de los principales atractivos.

Gustavo Mulet, presidente de la Cámara del Perilago de Ullum y administrador del Club Vela y Remo, aseguró que los operadores siguen de cerca la situación, aunque todavía falta información para conocer cuál será el escenario real. “Estamos bastante expectantes porque no tenemos precisiones. Si bien sabemos que hay mucha nieve, no sabemos cuál será la política de Hidráulica” , explicó a DIARIO DE CUYO.

Según indicó, por el momento no se observa un cambio en el manejo del agua. Los caudales destinados al riego se mantienen dentro de los cortes programados y con un esquema similar al aplicado durante los años de sequía. Para Mulet, las definiciones sobre el manejo de los tres diques de la provincia serán determinantes para saber cuánto podría subir el nivel de Ullum.

Mientras esperan definiciones, los prestadores comenzaron a mirar hacia adelante. La temporada fuerte en el perilago comenzará luego del 15 de noviembre en algunos clubes, y a inicios de diciembre en otros, por lo que septiembre, octubre y parte de noviembre aparecen como meses clave para avanzar con los preparativos. “Todos están expectantes y empezando a trabajar”, señaló Mulet, refiriéndose a los 12 clubes y camping que forman parte de la cámara.

La sequía modificó la infraestructura de los lugares. En algunos casos, las playas quedaron a varios metros de la costa original, separadas por extensiones de barro y residuos, lo que hizo imposible su utilización. Ahora, una eventual suba del nivel también obligará a revisar nuevamente la infraestructura. “Cuando había poca agua aparecieron algunas playas y esas playas ahora estarán cubiertas, por lo que tenemos que ir pensando en otras”, explicó

La incógnita es hasta dónde podría llegar el agua. Mulet recordó que existen sectores de quinchos que históricamente llegaron a inundarse cuando el embalse alcanzó niveles elevados. Por eso, los operadores esperan conocer con mayor precisión cuál será la cota que podría alcanzar el dique antes de definir todas las intervenciones necesarias.

La UNSJ prepara el regreso de su playa

Uno de los espacios que ya comenzó a trabajar ante la expectativa de contar nuevamente con su playa es el Complejo Náutico Ullum de la Universidad Nacional de San Juan.

Florencia Ficcardi, secretaria de Bienestar Universitario de la UNSJ, explicó a DIARIO DE CUYO que recibieron de manera extraoficial información sobre la posibilidad de que los diques tengan mayor cantidad de agua, lo que permitiría recuperar un sector que lleva varios años sin poder utilizarse. “Esto hará que suba el nivel de agua del dique de Ullum y poder habilitar la playa del camping de la Universidad. Estamos trabajando en ese sentido, preparándonos si se concreta esa posibilidad”, afirmó.

La última vez que ese sector estuvo habilitado como playa fue durante la temporada 2018-2019. Desde entonces, la escasez de agua impidió su utilización.

Dentro de las acciones Ficcardi detalló tareas de limpieza y tiene previsto realizar durante los próximos días un reperfilamiento del área que podría volver a funcionar como playa. Los trabajos se realizarán con maquinaria y en coordinación con el municipio.

Si finalmente se habilita la playa durante el inicio de la temporada, prevista para diciembre, será necesario sumar servicios y personal específico. La planificación incluye reforzar la seguridad y disponer de guardavidas para el sector.

Palmar del Lago y un plan para cuidar a los bañistas

En el camping Palmar del Lago, perteneciente al Sindicato Luz y Fuerza, la posible recuperación del nivel del dique también es recibida con expectativa. Hugo Goungi explicó que durante muchos años la bajante dejó el agua a una distancia de hasta 500 metros de la costa del establecimiento.

La prolongada ausencia del agua transformó el paisaje. “Crecieron arbustos que son árboles”, describió, al referirse a los sectores que quedaron expuestos durante años. Ahora, el objetivo es que el agua vuelva lo suficiente como para recuperar una franja de playa segura.

La idea es habilitar un sector de baño de unos 30 metros desde la orilla hacia adentro, delimitado con boyas para evitar que los visitantes se internen en zonas que puedan resultar peligrosas.

“Tenemos tres piletas, pero la gente prefiere el dique”, afirmó Goungi, quien destacó que ya realizaron trabajos de limpieza en el sector de costa que estiman podría volver a utilizarse.

La preparación, sin embargo, implicará nuevos costos. Si el agua permite recuperar la playa, el camping deberá reforzar la vigilancia con dos bañeros más, continuar con la limpieza de la costa y colocar el sistema de boyado.

Vela y Remo, con limpieza y mantenimiento

Mulet explicó que, en el caso de Vela y Remo, el club por su ubicación logró estar operativo pese a la sequía, ya que al haber menos agua comenzaron a surgir “playas”. Ahora, ante la presencia de mayor caudal de agua esos sectores quedarán bajo la superficie, por lo que las acciones por estas horas están enfocadas en analizar el territorio y qué sectores se pueden utilizar durante el verano.

“No sabemos hasta donde va a llegar el agua. En Vela y Remo tenemos que hacer limpieza porque hubo crecientes de las lluvias en febrero y marzo. Hay que hacer tareas de mantenimiento mientras esperamos información oficial”, precisó.

Para los prestadores, la llegada de más agua podría significar mucho más que un cambio en el paisaje. También abriría la posibilidad de recuperar espacios que quedaron relegados durante la sequía y ampliar la oferta recreativa alrededor del embalse. Por ahora, la mayor expectativa convive con la falta de certezas. Los operadores aguardan definiciones sobre el volumen de agua y el manejo que tendrá el sistema, mientras avanzan con las tareas que pueden realizar antes de la temporada.