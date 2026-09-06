Un regreso a su hogar natal, la apuesta por lo propio y el sueño de expandirse, la historia de Vanesa Lucero

Vanesa Lucero recibe cada consulta con alegría y con una sonrisa plasmada en su rostro. Comparte con dedicación los detalles de cada producto que exhibe, sea dulce o salado. Lo que pocos saben es que su proyecto “La Dulce Vane” está dando sus primeros pasos, pero detrás de la marca hay una historia de apuesta, superación y deseo de crecer haciendo lo que le gusta.

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Sanjuanina de nacimiento, Vanesa se dedica a la pastelería y gran parte del recorrido de su profesión lo realizó fuera de San Juan. Su reciente regreso a la provincia la llevó a asumir un nuevo desafío: lograr una marca propia que conquiste con sus sabores y propuestas. “Hace muy poco que estoy en la provincia” , contó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Con el emprendimiento armado y las ganas de darse a conocer cada vez más vigentes, encontró un espacio que sirvió como puerta de entrada para acercarse al público sanjuanino que no había tenido oportunidad de conocerla. Las ferias de emprendedores y similares fueron el escenario ideal para el crecimiento de Vanesa.

Al respecto comenta: “Me gusta el tema de la feria, me encanta. Por eso estoy más que nada en esto” . Así, la sanjuanina combina su participación en esos espacios con el trabajo diario desde su domicilio, donde prepara pedidos para distintos tipos de celebraciones y eventos.

Tortas, productos dulces y opciones saladas forman parte de su propuesta. Pero, si hay que elegir algunos de los sabores que hoy se ganaron un lugar especial entre sus clientes, Vanesa no duda: las donas están entre las más buscadas.

Si bien el emprendimiento lleva poco tiempo vigente, Vanesa asegura que la respuesta de la gente la anima a seguir. “Vuelven, la verdad es que vuelven. Me estoy haciendo mi clientela, gracias a Dios”, dijo, celebrando la posibilidad de volver a generar vínculos con quienes prueban sus productos y regresan en busca de más.

La competencia y los costos, los desafíos que sortea Vanesa Lucero para sostener su emprendimiento

El camino del emprendedurismo no está exento de dificultades. Como ocurre en buena parte de los rubros gastronómicos, el costo de la materia prima se convirtió en uno de los principales obstáculos a la hora de sostener la actividad y competir en un mercado con muchas propuestas.

“Hay mucha competencia”, reconoció. El desafío, explicó, no pasa solamente por ofrecer productos que atraigan al público, sino también por poder establecer precios que contemplen todo lo que hay detrás de cada elaboración.

“La materia prima está cara, está muy cara. A veces la competencia baja los valores o no prioriza el valor de lo que vale estar todo el tiempo en la cocina, el trabajo que es, el tiempo que es, todo”, expresó.

Detrás de una dona, una torta o una bandeja de maicenitas hay horas de preparación, compras, producción y dedicación. Un trabajo que, según plantea Vanesa, muchas veces no logra trasladarse por completo al precio final. “Hay muchísimo esfuerzo detrás”, resumió.

Aun así, la expectativa está puesta en crecer. Su sueño es poder consolidarse en San Juan, ampliar su clientela y, más adelante, dar un paso que hoy aparece como una de sus principales metas: tener su propio local.

Por ahora, el objetivo inmediato es acomodarse nuevamente en su provincia y lograr que su nombre comience a circular cada vez más entre quienes buscan algo dulce para una tarde, un cumpleaños o una celebración especial.

Donde encontrar los productos de Vanesa Lucero

El emprendimiento La Dulce Vane suele estar presente en distintas ferias de emprendedores o similares que se realizan en la provincia. Allí, los sanjuaninos podrán degustar de sus preparaciones y delicias cargadas de sabor.

También, para encargues o para conocer las opciones que ofrecen, la pueden contactar al 29644405635, o al Instagram @ladulcevane_