    • 5 de septiembre de 2026 - 21:56

    Sabores que atrapan: desde pasta de aceituna hasta aceites ganaron el paladar del público

    El Centro de Convenciones Barrena Guzmán recibe la tradicional feria abierta al público, con stands de productos regionales, música en vivo, degustaciones y espectáculos artísticos.

    Aceitunas, conservas y productos regionales, entre las propuestas que el público pudo recorrer y degustar en la jornada inaugural de la Expo.

    Aceitunas, conservas y productos regionales, entre las propuestas que el público pudo recorrer y degustar en la jornada inaugural de la Expo.

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    Por Lara Carrascosa

    San Juan vive el cierre de la XV edición del Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva, considerado el evento del sector más importante de América. Como broche final de una semana cargada de actividades técnicas y comerciales, este fin de semana se realiza la Expo ArgOliva 2026, la instancia abierta con el objetivo en el público, dentro del Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

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    Este sábado la jornada se desarrolló dentro del predio, entre mesas de productos, degustaciones y música en vivo que invitó a más de uno a animarse a bailar entre los pasillos. El contacto entre productores y el público fue permanente: cada stand se convirtió en una pequeña charla, con vendedores que contaban qué variedades exponían y qué tenían para ofrecer, e invitaban a probar sus elaboraciones distinguiendo la calidad y la cercanía.

    El cara a cara entre productores y público fue una constante durante la jornada del sábado en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

    El cara a cara entre productores y público fue una constante durante la jornada del sábado en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

    La música en vivo tuvo varias presentaciones a lo largo de la jornada, acompañadas por un locutor que también dialogaba con la concurrencia y sumaba animación al recorrido. La mayoría de los expositores eran sanjuaninos, aunque también llegaron productores de Mendoza, La Rioja y otras provincias olivícolas. El aceite de oliva fue el gran protagonista, pero no el único: entre los stands también había dulce de membrillo, pistacho, productos artesanales, vino, vermut, licores y cosmética natural y artesanal. La propuesta atrajo además a numerosos jóvenes, que se acercaron a preguntar, probar y sacarse fotos, sumándose al clima festivo de una jornada pensada para toda la familia.

    Botellas y bidones de extra virgen protagonizaron una de las mesas más visitadas de la feria, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

    Botellas y bidones de extra virgen protagonizaron una de las mesas más visitadas de la feria, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

    Una semana a pura oliva

    La Expo llega tras una intensa agenda que arrancó el 1° de septiembre, con el IV Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra y el Concurso Internacional "Premio Domingo Faustino Sarmiento", cuya entrega de premios se realizó el 3 de septiembre. Ese día y el siguiente se desarrolló además una Ronda Internacional de Negocios que reunió a compradores de siete países con productores y comercializadores locales de aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, vinos, dulces, tomates industrializados, pistacho y pasas de uva.

    Frascos de aceitunas de mesa rellenas, exhibidos junto a una rama de olivo, en uno de los stands de la Expo ArgOliva 2026.

    Frascos de aceitunas de mesa rellenas, exhibidos junto a una rama de olivo, en uno de los stands de la Expo ArgOliva 2026.

    Organización y respaldo institucional

    ArgOliva 2026 es impulsado por el Gobierno de la Provincia de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico al frente de la organización, junto a PromArgentina y el Comité Organizador del evento. Cuenta además con el acompañamiento del Ministerio de Economía de la Nación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cámara Olivícola de San Juan, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el INTA, el INTI, el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, el San Juan Bureau Eventos y Convenciones y la Universidad Católica de Cuyo.

    En ediciones anteriores, el encuentro llegó a reunir muestras de aceite de oliva de nueve países y siete provincias argentinas en su concurso internacional, además de cientos de reuniones de negocios y más de mil quinientos participantes en sus jornadas de capacitación, cifras que reflejan el peso que ArgOliva ha ganado como vidriera productiva y comercial para el sector olivícola local.

    Además del aceite de oliva, la Expo dio lugar a otros productos locales, como los licores a base de pistacho.

    Además del aceite de oliva, la Expo dio lugar a otros productos locales, como los licores a base de pistacho.

    Con la Expo de este fin de semana, San Juan pone el cierre a una nueva edición del encuentro, esta vez con la puerta abierta a todo público para disfrutar, en un clima festivo, de lo mejor de la producción olivícola provincial.

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