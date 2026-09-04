El INTA fue otra vez el escenario técnico de ArgOliva: charlas, maquinaria y negocios en Pocito

La sede que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene en Pocito, en calle 11 y Vidart, fue este viernes escenario de las Jornadas de Capacitación y Exposición Olivícola, la actividad técnica que el organismo despliega cada año en el marco de ArgOliva. La propuesta combinó charlas técnicas, demostraciones a campo, exhibición de maquinaria agrícola y una feria de stands comerciales, con el objetivo declarado de generar un ámbito de intercambio directo entre los distintos actores de la cadena olivícola.

La jornada se enmarcó en el XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026 , que se desarrolla del 1 al 6 de septiembre en distintas sedes de la ciudad de San Juan y del departamento Pocito, y que este año amplió tanto la cantidad de muestras en concurso como la participación internacional y comercial que rodea al evento.

Los ejes temáticos de la jornada estuvieron vinculados al riego, las energías renovables, los bioinsumos, la reducción de costos y el aprovechamiento de residuos de la actividad olivícola, entre otros puntos estratégicos para el sector. La propuesta buscó además que las empresas participantes pudieran exhibir sus productos y servicios mediante charlas personalizadas, demostraciones a campo y encuentros de negocios cara a cara con productores y profesionales.

La actividad estuvo organizada por el INTA dentro del comité organizador de ArgOliva, que integran también la Cámara Olivícola de San Juan, el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el INTI y otras instituciones vinculadas a la actividad.

La jornada técnica en la sede del INTA no es una novedad para ArgOliva: en la edición 2024 tuvo, según los propios organizadores, una destacada recepción, con jornadas centradas en la eficiencia hídrica y energética del olivar, la economía circular y las oportunidades de negocio vinculadas al alperujo, el residuo sólido de la extracción de aceite. Para esta edición, la organización había anticipado la intención de ampliar el alcance de la propuesta, con más espacios y mayor participación empresarial.

Alperujo compostado, con riego incorporado en el volteo

Uno de los ejes que se mostró en vivo fue el manejo del alperujo, el residuo sólido y húmedo que dejan las almazaras después de la extracción del aceite. La demostración estuvo a cargo de un equipo técnico del INTA encabezado por Pablo Monetta, que explicó a los presentes el proceso completo: el alperujo se descarga de manera ordenada sobre bordos de tierra para que pierda humedad —de un 65% o 70% inicial hacia abajo—, mientras que la hoja que se separa durante la elaboración y los rastrojos de otros cultivos se acopian aparte, como material seco que ayuda después a bajar esa humedad. Terminada la campaña, se arman las pilas de compost mezclando el alperujo con esa hoja —que aporta alrededor del 5% del peso del alperujo— y, cuando hay disponibilidad, con guano en una proporción cercana al 20%. Si no hay guano, el equipo del INTA reemplaza esa función con un 20% de compost de la campaña anterior, que aporta el inóculo microbiano para que el proceso arranque más rápido.

Con una sonda de temperatura, el equipo del INTA midió en vivo el interior de una pila de compost durante la charla sobre compostaje de alperujo.

Monetta explicó que el objetivo del compostaje es mejorar la aptitud agrícola del alperujo y reducir sus restricciones de uso: aplicado en forma directa, el residuo está reglamentado en San Juan para olivos, en dosis controladas y superficiales, pero no puede usarse en cultivos hortícolas por el riesgo de fitotoxicidad. El proceso de compostaje bien hecho reduce drásticamente los compuestos fenólicos responsables de esa fitotoxicidad, incrementa la disponibilidad de nutrientes y estabiliza el material. El monitoreo se concentra en dos parámetros: la relación carbono-nitrógeno de la mezcla, que debe arrancar en torno a 30 e ir bajando hasta 20, y la temperatura de la pila, que debe mantenerse entre 55 y 65 grados —por debajo indica falta de humedad, oxígeno o nutrientes; por encima, pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco—.

El volteo de esas pilas se hizo con una volteadora de compost que además incorpora un sistema de riego: un tanque que va mojando el material a medida que lo remueve. El equipo del INTA explicó que probó distintos métodos de reposición de agua —manguera de goteo, aspersores, cisterna con tractor— y que ninguno resultó tan eficiente como el riego incorporado a la volteadora, con boquillas de aspersión de ferretería que ellos mismos adaptaron a la máquina, moja partícula por partícula en el mismo momento en que se remueve el material, evitando que el agua forme un canal preferente y escurra sin humedecer el centro de la pila. La humedad se mide en forma manual, a puño, y el volteo se hace en función de esa pérdida de humedad, en general una vez por semana.

Sobre el equipamiento, Emiliano Dibella, dueño de la máquina utilizada en la demostración explicó además que este tipo de máquinas requiere tractores con marcha ultra lenta, con la excepción de un modelo que empuja al propio tractor, desarrollado por la empresa Eco Management.

La volteadora de compost, con su tanque de riego incorporado, remueve una pila de alperujo durante la demostración a campo de la jornada del INTA.

Según el equipo del INTA, con el manejo que aplican la temperatura se mantiene elevada durante tres o cuatro meses y en ese lapso los fenoles bajan a niveles mínimos; luego sigue una etapa de maduración, clave para generar ácidos húmicos y fúlvicos y mejorar la calidad final del compost. El material terminado se enriquece con fertilizantes y microorganismos autóctonos del suelo y finalmente se peletiza para facilitar su transporte y aplicación, un proceso a cargo de Luis que reduce el volumen del compost en un 40% aproximadamente y arroja una dosis de referencia cercana a los 300 kilos por hectárea.

Drones para riego y tractores: la oferta de AgroDron y Lumager

La feria comercial que acompañó a las charlas técnicas sumó, entre otros, los stands de AgroDron y Lumager.

AgroDron exhibió tecnología de drones aplicada al riego, en línea con los ejes de eficiencia hídrica que atravesaron toda la jornada.

AgroDron mostró en vivo el uso de drones aplicados al riego, una de las tecnologías que compartieron protagonismo con las charlas técnicas en el predio del INTA.

El investigador del INTA Pierluigi Pierantozzi fue una de las presencias más repetidas de la jornada, con dos charlas en la agenda. A las 9.45 abrió el bloque de disertaciones con "Puesta en valor de los olivos centenarios de La Mesada", en Valle Fértil, junto a Mariela Torres y Martín Hadad, centrada en el patrimonio genético y productivo de esos ejemplares añosos. Ya sobre el final de las charlas técnicas, a las 16.30, volvió a exponer con "Claves para el manejo del riego en olivares en seto", el sistema de plantación en alta densidad que en los últimos años gana terreno en la olivicultura sanjuanina y que exige un manejo hídrico distinto al de los montes tradicionales.

Pierluigi Pierantozzi, investigador del INTA, expuso a campo sobre el manejo del riego en olivares en seto, en el cierre de las charlas técnicas de la jornada.

Lumager, la empresa sanjuanina que integra energía solar y agroservicios y que ya había tenido protagonismo en ediciones anteriores de ArgOliva por sus proyectos de riego con energía fotovoltaica en fincas olivícolas de Pocito, mostró en esta oportunidad su línea de tractores. En el stand de la firma, uno de sus socios fundadores, Antonio Costa —que además de empresario es productor de aceituna para aceite y conserva en Pocito—, hizo una demostración de equipamiento para poda mecanizada, con capacidad para procesar ramas de hasta 25 centímetros de diámetro.

En paralelo, la ronda de negocios internacional

Mientras se desarrollaba la jornada en el INTA, continuó también la Ronda Internacional de Negocios del sector alimentos y bebidas, que había comenzado el jueves en el Museo de la Historia Urbana. La actividad, organizada por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto con PromArgentina y el comité organizador de ArgOliva, apuntó a vincular a empresas argentinas productoras de aceite de oliva y aceitunas, frutos secos, vinos, dulces y mermeladas, tomates secos e industrializados, pistacho y pasas de uva con compradores internacionales de Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Canadá y otros mercados de la región.

Lo que viene: la Expo, abierta a toda la familia

El fin de semana, ArgOliva 2026 cierra su agenda con la Expo ArgOliva, abierta a todo público, que se desarrollará el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, de 18 a 00, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y los Jardines del Ferro Urbanístico, en la Capital. La propuesta incluirá exposición y venta de productos locales —aceite de oliva, aceitunas, miel y dulce de membrillo, entre otros—, muestras gastronómicas a cargo de chefs sanjuaninos y espectáculos artísticos con academias de baile y músicos de la provincia.