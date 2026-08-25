INTA San Juan invita a la Jornada a campo de capacitación y exposición olivícola en el marco del ArgOliva 2026

El evento reunirá a productores, técnicos y empresas en la sede del INTA en Pocito, consolidando a San Juan como el epicentro de la olivicultura.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Juan extiende una invitación abierta a todos los actores del sector agroindustrial para participar de la Jornada a campo ArgOliva 2026. Este encuentro clave se desarrollará el próximo viernes 4 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas, en la sede del INTA ubicada en Pocito (Calle 11 y Vidart).

La jornada es parte del cronograma de actividades de la esperada XV edición de ArgOliva, que tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre de 2026. Durante el evento en el INTA, los asistentes podrán acceder a una agenda intensiva que incluye charlas técnicas de alto nivel y muestras a campo, diseñadas específicamente para productores, profesionales, técnicos y empresas vinculadas a la cadena de valor del olivo.

Un espacio de sinergia y expertiz ArgOliva se ha consolidado como un evento internacional de referencia que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola. La principal fortaleza radica en la participación y articulada de los sectores público y privado.

El objetivo es crear un espacio único de intercambio de experiencias y conocimientos que abarque absolutamente todas las etapas del proceso productivo. Haciendo foco en dos ejes principales uno relacionado a la calidad de los productos principales de la cadena olivícola: el aceite y la aceituna de mesa. Y el otro a la sustentabilidad de la actividad abordando temáticas como la economía circular y eficiencia hídrica y energética

El concurso más importante de América Uno de los grandes atractivos que enmarca esta decimoquinta edición es el prestigioso Concurso Internacional de Aceites de ArgOliva, “Premio Domingo Faustino Sarmiento”. Este certamen de evaluación de calidad ha alcanzado un reconocimiento global: actualmente está catalogado entre los siete concursos más exigentes a nivel mundial y es considerado, indiscutiblemente, el certamen de aceites de oliva más importante del continente americano. El INTA San Juan ha sido premiado en ediciones anteriores con el aceite de oliva extra virgen “Almazara”.