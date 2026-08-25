    • 25 de agosto de 2026 - 20:57

    INTA San Juan invita a la Jornada a campo de capacitación y exposición olivícola en el marco del ArgOliva 2026

    El evento reunirá a productores, técnicos y empresas en la sede del INTA en Pocito, consolidando a San Juan como el epicentro de la olivicultura.

    Panorama de la olivicultura en San Juan
    Panorama de la olivicultura en San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Juan extiende una invitación abierta a todos los actores del sector agroindustrial para participar de la Jornada a campo ArgOliva 2026. Este encuentro clave se desarrollará el próximo viernes 4 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas, en la sede del INTA ubicada en Pocito (Calle 11 y Vidart).

    Leé además

    Autoridades de la UNSJ, la UNCuyo, la UNdeC y el INTA durante el acto de lanzamiento de la tercera cohorte de la Maestría en Cultivo e Industrias del Olivo.

    Con nueva impronta profesional, la Maestría en Cultivo e Industrias del Olivo lanza su tercera cohorte
    raiz comun: tres presentaciones, una historia y el proyecto de la uccuyo que nacio para contar la trayectoria universitaria con vino

    Raíz Común: tres presentaciones, una historia y el proyecto de la UCCuyo que nació para contar la trayectoria universitaria con vino

    Por Celeste Roco Navea

    La jornada es parte del cronograma de actividades de la esperada XV edición de ArgOliva, que tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre de 2026. Durante el evento en el INTA, los asistentes podrán acceder a una agenda intensiva que incluye charlas técnicas de alto nivel y muestras a campo, diseñadas específicamente para productores, profesionales, técnicos y empresas vinculadas a la cadena de valor del olivo.

    Un espacio de sinergia y expertiz

    ArgOliva se ha consolidado como un evento internacional de referencia que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola. La principal fortaleza radica en la participación y articulada de los sectores público y privado.

    El objetivo es crear un espacio único de intercambio de experiencias y conocimientos que abarque absolutamente todas las etapas del proceso productivo. Haciendo foco en dos ejes principales uno relacionado a la calidad de los productos principales de la cadena olivícola: el aceite y la aceituna de mesa. Y el otro a la sustentabilidad de la actividad abordando temáticas como la economía circular y eficiencia hídrica y energética

    El concurso más importante de América

    Uno de los grandes atractivos que enmarca esta decimoquinta edición es el prestigioso Concurso Internacional de Aceites de ArgOliva, “Premio Domingo Faustino Sarmiento”. Este certamen de evaluación de calidad ha alcanzado un reconocimiento global: actualmente está catalogado entre los siete concursos más exigentes a nivel mundial y es considerado, indiscutiblemente, el certamen de aceites de oliva más importante del continente americano. El INTA San Juan ha sido premiado en ediciones anteriores con el aceite de oliva extra virgen “Almazara”.

    La olivicultura en San Juan y el rol del INTA

    La provincia de San Juan es uno de los pilares fundamentales de la olivicultura nacional, destacándose por las condiciones agroecológicas excepcionales de sus valles, que permiten obtener Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) de calidad premium y aceitunas de mesa altamente competitivas en los mercados internacionales.

    En este contexto, el INTA San Juan juega un rol estratégico. A través de su Estación Experimental Agropecuaria y sus agencias de extensión, la institución aporta investigación aplicada, innovación tecnológica y transferencia de conocimientos para optimizar el uso del recurso hídrico, mejorar la sanidad de los olivares y aumentar la rentabilidad de las fincas. La sede de Pocito y el campo experimental de San Martín, donde se encuentra alojado el Banco de Germoplasma forman parte de un histórico laboratorio a cielo abierto donde se ensayan y difunden las mejores prácticas agrícolas que hoy sostienen a la industria local.

    Datos de la Convocatoria

    • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026.
    • Horario: 9:00 a 18:00 hs.
    • Lugar: Sede INTA Pocito (Calle 11 y Vidart, San Juan).
    • Destinatarios: Productores, técnicos, empresas del sector y estudiantes afines. La muestra y exposición está destinada a todo público.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Este lunes se realizó la presentación de EVISAN 2026.

    EVISAN 2026: cerca de 60 muestras y una feria gratuita para celebrar la identidad del vino sanjuanino

    Por Celeste Roco Navea
    La delegación sanjuanina, en el arco de acceso al 4° Encuentro Apícola Federal, realizado en la Sociedad Rural de Tucumán.

    San Juan llevó su apicultura al 4° Encuentro Apícola Federal en Tucumán

    Por Lara Carrascosa
    evisan y una nueva edicion consolidando la identidad y particularidades vitivinicolas de san juan

    EVISAN y una nueva edición consolidando la identidad y particularidades vitivinícolas de San Juan

    Por Celeste Roco Navea
    Además de las clases teóricas, los alumnos de la Escuela de Enología realizan recorridas y prácticas directamente en el cultivo.

    De la materia prima al producto: la formación técnica en alimentos en San Juan

    Por Lara Carrascosa