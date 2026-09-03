Nueve premios para San Juan: estos son los ganadores de ArgOliva 2026

El Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), homologado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) desde noviembre de 2005, cerró este jueves tres jornadas de evaluación sensorial a ciegas con la gala de premiación del Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra y del Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra “Premio Domingo Faustino Sarmiento”, en el marco de la XV edición de ArgOliva.

San Juan, sede del encuentro desde 2011, volvió a sumar premios y menciones en ambos certámenes, con Agro Aceitunera SA —la firma detrás de la marca Nucete, en Ullum— entre las más destacadas de la noche.

El plato fuerte de ArgOliva se resuelve lejos del público. Entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre, el Laboratorio de Evaluación Sensorial de la UCC funcionó a puertas cerradas, con el trabajo del Panel de Cata local y de jueces internacionales homologados por el COI, encargados de definir —mediante cata a ciegas, sin conocer origen ni varietal de cada muestra— los puestos y menciones del Concurso Nacional, patrocinado por el propio COI, y del Concurso Internacional Sarmiento.

Esta edición reunió 80 muestras entre ambos certámenes, contra 73 en 2024. Se presentaron 43 empresas —26 argentinas, con 49 muestras, y 9 extranjeras, con 13 muestras— que enviaron aceites de Brasil, España, Grecia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, además de las principales provincias olivícolas del país.

Grupo I, frutados verdes amargos o picantes intensos;

frutados verdes amargos o picantes intensos; Grupo II, frutados verdes amargos o picantes medios;

frutados verdes amargos o picantes medios; Grupo III, frutados verdes amargos o picantes ligeros;

frutados verdes amargos o picantes ligeros; Grupo IV, frutados maduros o dulces. Dentro de cada grupo compiten por separado los Grandes Productores y los Pequeños Productores.

El jueves de la actividad abierta

Este jueves se concentró la actividad institucional y pública de la semana. Desde las 10.30, el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico fue sede de la Mesa Nacional de Olivicultura, mientras que en simultáneo, desde las 9, el Museo de la Historia Urbana albergó el inicio de la Ronda Internacional de Negocios de alimentos y bebidas —organizada por la Dirección de Comercio Exterior junto con PromArgentina—, que continúa este viernes y reúne a empresas argentinas con compradores de Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Canadá, entre otros mercados.

Por la tarde, el Auditorium del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson recibió el Seminario Internacional “Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo”, con cuatro disertaciones técnicas: el ingeniero agrónomo Sebastián Contini expuso sobre nuevas alternativas en el manejo del olivar en seto; el ingeniero agrónomo Francisco Coca presentó las nuevas variedades del Programa de Mejora Genética de Todolivo y su impacto en la economía del agricultor; el ingeniero Pablo Portuso abordó la eficiencia energética y la transición en la cadena olivícola; y se expusieron los resultados preliminares del proyecto de evaluación de impacto ambiental del aceite de oliva y la aceituna de mesa, impulsado por la Federación Olivícola Argentina y el INTI.

La jornada cerró a las 19.30 con la Gala de Premiación, otra vez en el Salón Cruce de los Andes.

Los ganadores del Concurso Nacional a la Calidad

El Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra, que llega a su cuarta edición con el patrocinio del COI, repartió seis premios entre productores de distintas provincias. San Juan se quedó con cuatro de ellos.

Categoría Grandes Productores

Categoría Pequeños Productores

Del cuadro de honor nacional, El Mistol Premium, Familia Saleme, Nucete Suave y Seis Marías llevan la firma de productores sanjuaninos. El primer puesto del Grupo II, para la Inspectoria Salesiana Argentina Norte “Beato Artémides Zatti” con su Almazara Don Bosco, y el de Pequeños Productores, para Fercom Argentina SRL, completaron el podio nacional con marcas de otras provincias.

El Concurso Internacional Domingo Faustino Sarmiento: Grandes Productores

En el certamen insignia de ArgOliva —catalogado entre los siete concursos más exigentes del mundo y el más importante de América—, la categoría Grandes Productores repartió diecinueve reconocimientos entre primeros, segundos y terceros puestos y menciones, distribuidos en los cuatro grupos sensoriales.

El Grupo I, el de los frutados verdes amargos o picantes más intensos, tuvo un empate en la cima entre el brasileño Azeite Sabiá, de Fazendas do Azeite Sabiá, y el español Knolive Epicure, de Knolive Oils S.L. El segundo puesto fue para otro aceite español, El Empiedro, de la cooperativa La Purísima, con Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba; el tercero, para el uruguayo Olivares de Santa Laura, de Tebalsur S.A., un emprendimiento familiar de Cerro Largo. La primera mención quedó para Sierra Pura.

En el Grupo II, de intensidad media, Fazendas do Azeite Sabiá repitió el primer puesto con un segundo aceite, esta vez un blend de terroir; Brasil también se quedó con uno de los dos segundos puestos, para Estancia das Oliveiras, mientras que Knolive Oils S.L. sumó su segundo podio de la noche con Hispasur Gold. El tercer puesto fue para la española Goya en España S.A.U. Entre las menciones, San Juan volvió a aparecer dos veces: Nucete Clásico, de Agro Aceitunera S.A., obtuvo la primera mención, y Familia Saleme, de Olivícola Pedernal S.A., la tercera; la segunda fue, otra vez, para la Almazara Don Bosco.

El Grupo III, de perfil más ligero, quedó en manos del portugués Gallo Socalcos do Norte, de Gallo Worldwide; el segundo puesto fue para Petra Nabali, de RBK Holding LLC, elaborado con la variedad Nabali, y el tercero, para Estancia das Oliveiras, con su tercer podio de la noche. La primera mención correspondió a la sanjuanina Olivaterra S.A.

En el Grupo IV, el de los frutados maduros y dulces, se impuso Morixe – Golden Blue, de Morixe Hermanos SACI, y el segundo puesto se repartió entre Estancia das Oliveiras —su cuarto reconocimiento de la noche— y Nucete Suave, de Agro Aceitunera S.A., el mismo aceite que un rato antes se había quedado con el primer puesto del Grupo III en el Concurso Nacional.

Pequeños Productores: el dominio de Nobles Caciques

En la categoría Pequeños Productores del Concurso Internacional, Fercom Argentina SRL, con su marca Nobles Caciques, ganó el primer puesto en los tres grupos en los que se presentó —Coratina en el Grupo I, Arbequina en el Grupo II y un blend ligero en el Grupo III—, a lo que sumó el primer puesto del mismo segmento en el Concurso Nacional. El segundo puesto del Grupo III quedó para Trilogía, con un blend de Arbequina, Genovesa y otras variedades.

San Juan, otra vez en el podio

Entre ambos concursos, San Juan sumó nueve reconocimientos: cuatro en el Nacional y cinco en el Internacional. Agro Aceitunera SA, la empresa de Ullum que elabora la marca Nucete, fue la firma sanjuanina con más apariciones en el cuadro de honor: se llevó el primer puesto del Grupo III en el Concurso Nacional con Nucete Suave, la primera mención del Grupo II en el Internacional con Nucete Clásico y el segundo puesto del Grupo IV en el Internacional, otra vez con Nucete Suave. Olivícola Pedernal S.A. también repitió, con Familia Saleme, en el segundo puesto del Nacional y en la tercera mención del Internacional, ambas en el Grupo II.

Con la gala ya cerrada, ArgOliva 2026 sigue este viernes con las Jornadas de Capacitación y Exposición Olivícola en la sede del INTA en Pocito y con el cierre de la Ronda Internacional de Negocios, antes de que el sábado y el domingo la Expo ArgOliva, gratuita y abierta a toda la familia, tome el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.

Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-