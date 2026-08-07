ArgOliva 2026: convocan a empresas sanjuaninas para participar de la Expo con stands gratuitos

San Juan comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de ArgOliva 2026 y lanzó la convocatoria destinada a empresas locales interesadas en participar de la Expo ArgOliva , uno de los espacios centrales del XV Encuentro Olivícola Internacional. La propuesta permitirá a los productores exhibir, promocionar y vender sus productos de manera gratuita durante el evento.

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La convocatoria es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y busca fortalecer la presencia de las empresas sanjuaninas en una de las principales vitrinas del sector olivícola.

La Expo ArgOliva se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre , entre las 18 y las 24 , en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y los Jardines del Ferro Urbanístico , donde se dispondrá de un espacio especialmente destinado a la exposición, degustación y comercialización de productos elaborados en la provincia.

Las empresas que resulten seleccionadas contarán con un stand sin costo , provisto por la organización, para presentar sus productos al público y generar oportunidades comerciales durante el encuentro.

La invitación está dirigida a firmas sanjuaninas que cuenten con las habilitaciones y registros exigidos para su actividad, como RNE, RNPA o INV, según corresponda. Además, deberán presentar un seguro de Accidentes Personales para expositores y promotores, con la cobertura establecida por la organización.

El plazo para completar la preinscripción se extenderá hasta el 21 de agosto, aunque podría finalizar antes si se cubren todos los lugares disponibles. Una vez cerrada esa etapa, la organización evaluará las postulaciones teniendo en cuenta criterios como el orden de inscripción, el rubro de la empresa, el cumplimiento de los requisitos y los antecedentes de participación en ediciones anteriores.

Desde la organización destacaron que la iniciativa representa una oportunidad para que productores y emprendedores locales amplíen su presencia en el mercado, establezcan vínculos comerciales y den a conocer la calidad de los productos sanjuaninos en un evento que reúne a referentes nacionales e internacionales de la actividad olivícola.

Cómo inscribirse

Las empresas interesadas deben completar el formulario de inscripción habilitado por la Dirección de Comercio Exterior. La participación en el stand no tiene costo.

Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1RJn6p3Eoyag-LBwfuPt9qp70mzj3KOPBNp0j5vSJoXo