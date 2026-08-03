Sarmiento se prepara para la temporada del melón: ocho de cada 10 productores deben alquilar tierras y los costos son millonarios

La producción de melón en Sarmiento ya comenzó a delinear la que será la temporada 2026-2027. En ese contexto, se vienen llevando a cabo encuentros de la Mesa para el Desarrollo del Melón, un espacio de articulación público-privada que reúne desde 2012 a organismos nacionales, provinciales, municipales y a las organizaciones que representan cerca del 80% de los productores sarmientinos. El propósito de definir acciones y conocer cómo será el cultivo de la fruta estrella del departamento del sur.

A prácticamente un mes del inicio de la temporada, el director de Producción de la Municipalidad de Sarmiento, Jonathan Pérez, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO cómo se viene preparando el sector, las adversidades que se presentan y las expectativas en un contexto económico que no es el óptimo.

"Considero que este año la superficie puede llegar a mantenerse, estamos en los mínimos históricos de producción de melón en la zona. Calculamos que pueden ser unas 200 a 220 hectáreas que se produzcan en Sarmiento. Son estimaciones", explicó el funcionario municipal. La principal incertidumbre vinculada a la extensión está relacionada a los costos de producción y al análisis en torno a si los productores pueden afrontar los mismos.

Con ese escenario presente, durante los encuentros de la Mesa se avanzó en la actualización de la documentación correspondiente a la Indicación Geográfica (IG) del Melón de Media Agua, uno de los sellos de calidad más antiguos de la provincia y una herramienta que busca diferenciar la producción local en los mercados nacionales. "La indicación geográfica es un agregado de valor. Permite trabajar con información precisa sobre productores, superficie y volumen de fruta para planificar mejor la comercialización y fortalecer la presencia del melón en mercados como el Mercado Central", explicó Pérez.

La declaración jurada que exige Nación incluye datos sobre la cantidad de productores, las hectáreas implantadas y la producción estimada, información que luego sirve para proyectar el volumen de fruta que llegará a los distintos centros de comercialización. Si bien no hay un piso establecido en torno a la cantidad de kilos, sí es algo que quieren determinar desde el espacio para tener una noción sobre el abastecimiento del mercado local y el nacional.

Los costos de producir melón en Sarmiento

"Hoy en día, si uno saca el cálculo entre lo que sería solamente semilla, más mulching que para mejorar las condiciones de suelo, alquiler de terreno que no baja de un millón y medio, más el pago de mano de obra, el productor tiene que tener cuatro millones de pesos para poder arrancar, en una sola hectárea", explicó Pérez.

A la inversión inicial que representa la compra de insumos se suma el alquiler de las tierras. El funcionario explicó que de la totalidad de productores que tiene el departamento, solo el 20% se ahorra el alquiler de la tierra a cultivar.

“Son pocos los productores que tienen sus tierras, algunos son contratistas de viñedos y tienen espacio para la chacra, o pagan montos por debajo de lo que cuesta el alquiler de una hectárea por distintos arreglos. Hay distintas modalidades de acceso a la tierra, pero los costos son elevados”, precisó Pérez. Ante ese escenario, la urgencia manifestada por los actores durante los encuentros de la Mesa es lograr un acceso a la semilla y los insumos que no presionen el bolsillo de los productores.

Con este panorama, Sarmiento comienza a preparar una nueva temporada en la que el desafío no pasará solamente por sostener la superficie cultivada, sino también por garantizar que los productores puedan afrontar los costos de una actividad que sigue siendo una de las principales economías regionales del departamento, sin perder la calidad que caracteriza al melón de Media Agua.