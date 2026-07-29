Se recupera la venta de vinos en el mercado argentino, pero las bodegas sanjuaninas siguen con números en rojo de ventas

Las ventas de vino en el mercado interno argentino durante junio de 2026 alcanzaron un volumen de 612.686 hectólitros , lo que representa un aumento de 5,8% respecto a igual mes del año anterior, según el informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con datos provisorios a julio de 2026. La variación respecto al mes inmediatamente anterior también fue positiva, con un alza de 7% , señal de un dinamismo sostenido hacia la mitad del año.

La composición del volumen total del mes revela una estructura dominada por los vinos sin mención varietal , que representaron el 68,9% de los despachos, seguidos por los vinos varietales con el 28,0% , los espumosos con el 2,7% y otros vinos —cóctel de vino, gasificado, especial y ritual— con el 0,4% restante.

En términos de color, los vinos color —tintos y rosados— concentraron el 76,4% del volumen total y registraron un crecimiento de 8,9% interanual, mientras que los vinos blancos , con una participación del 23,6% , retrocedieron un 2,3% respecto a junio de 2025.

El análisis por categoría muestra contrastes marcados. Los vinos sin mención varietal crecieron un +19,1% en la comparación interanual, impulsados principalmente por la categoría color (+30,2%), mientras que el blanco sin varietal retrocedió un 8,4% . En el extremo opuesto, los vinos varietales sufrieron una caída de 17,9% , con el segmento color acusando una baja de 23,1% y el blanco varietal registrando un leve incremento de 8,2% . Por su parte, los vinos espumosos mostraron un comportamiento muy dinámico, con un alza de 26,5% , destacándose especialmente el espumoso color que casi duplicó su volumen al crecer 113,8% .

La distribución por tipo de envase es otro indicador clave de las transformaciones en el consumo. En junio de 2026, el envase botella mantuvo su liderazgo con el 66,4% del total y un crecimiento de 3,5% interanual. El tetra brik , con el 31,5% de participación, avanzó un 13,5% . En sentido contrario, la damajuana cayó un 23,2% , representando apenas el 1,9% del mercado.

Entre los formatos alternativos, el bag in box fue el de mayor crecimiento relativo: con solo 916 hl despachados, su variación interanual fue de 177,7%, aunque su participación absoluta continúa siendo marginal (0,1%). La lata retrocedió un 10,4%.

El consumo per cápita del mes se ubicó en 1,32 litros por habitante, levemente por encima de los 1,25 litros registrados en junio de 2025.

Mendoza lidera con el 90,1% de los despachos

La concentración geográfica de los despachos fue notable. Mendoza aportó el 90,1% del vino comercializado en el mercado interno durante junio de 2026, con un volumen de 552.297 hl y una suba de 8,9% respecto al mismo mes del año anterior. La composición mendocina replica la tendencia nacional: el 69,3% correspondió a vinos sin mención varietal, el 27,3% a varietales, el 3% a espumosos y el 0,4% a otros vinos. Dentro de los envases, el 69,5% salió en botella y el 28,6% en tetra brik.

En el acumulado enero-junio, Mendoza también mostró un crecimiento de 8,5% respecto a igual período de 2025, impulsado principalmente por los vinos sin mención varietal (+24,6%), mientras que los varietales color retrocedieron un 27,3%.

San Juan, segunda provincia productora, fue la excepción negativa del mes. Con 31.263 hl despachados, registró una caída de 36,8% interanual, la más pronunciada entre las grandes provincias. La baja afectó tanto a los vinos sin mención varietal (-32,6%) como a los varietales (-46,5%). En el acumulado semestral, la caída de San Juan alcanzó un 52,6%.

Resultados dispares

Entre las provincias de menor volumen, La Rioja protagonizó el mayor salto del mes con un alza de +80,1% respecto a junio de 2025, totalizando 14.011 hl, y acumula un crecimiento de 8,9% en el año. Sus despachos se compusieron en un 84,6% por vinos sin mención varietal y el canal tetra brik representó el 88,8% del volumen.

Salta despachó 10.993 hl con un aumento mensual de +20,6%, aunque en el acumulado anual registra una disminución de -13,5%. La provincia saltó se distingue por su perfil varietal: el 71,6% de sus despachos correspondió a vinos con mención varietal. Río Negro también mostró un buen desempeño mensual con +31,1%, aunque acumula una baja de -7,8% en el año.

Con caídas interanuales mensuales, se destacaron Neuquén (-26,5%) y Catamarca (-82,6%), esta última con apenas 98 hl en el mes. Tucumán, en cambio, registró un incremento de +359,2% respecto a junio de 2025, aunque con volúmenes muy pequeños (77 hl).

El acumulado semestral marca una leve mejora

La venta acumulada en el período enero-junio totalizó 3.437.494 hl, con un incremento de 0,8% frente al mismo período de 2025. En ese período, los blancos crecieron 3,8% mientras que los vinos color retrocedieron levemente un -0,2%. La categoría sin mención varietal avanzó un +13,9% en el semestre, consolidando una tendencia que ya venía marcándose desde comienzos de año. Los varietales, por su parte, profundizaron su caída acumulada hasta un -24,5%.

En el análisis por envase del acumulado, la botella bajó un 2,4% y el tetra brik creció un 8,6%; juntos concentraron el 97,5% del total de los despachos semestrales. El bag in box, en cambio, acumula en el semestre una baja de 44,3%, dato que contrasta con su fuerte alza mensual en junio y refleja la volatilidad de este segmento.