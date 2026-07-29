El comercio sanjuanino, bajo presión: empleo estancado y locales que dejan la Peatonal, según una cámara

El comercio sanjuanino atraviesa una etapa de equilibrio delicado. Mientras intenta sostener la actividad, los comerciantes enfrentan dos desafíos que hoy condicionan el funcionamiento de los negocios: el aumento de los alquileres comerciales y la imposibilidad de generar nuevos puestos de trabajo por el elevado costo laboral.

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Así lo planteó el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, quien aseguró que las renovaciones de los contratos de alquiler se están pactando con incrementos cercanos al 30%, por encima de la inflación acumulada del año.

Según explicó, esa diferencia convirtió al alquiler en la principal preocupación del sector. "Hoy en día es el punto que le está preocupando al comerciante", sostuvo, al señalar que otros costos, como salarios, impuestos y servicios, "más o menos se mantienen dentro de los rangos permitidos".

Para Quiroga, esa presión económica explica parte de la creciente rotación de locales en el microcentro. "Muchos comercios deciden irse un poquito del radio céntrico para bajar un poco los costos, que es lo único que hoy en día les permite seguir operando y ahorrar en los gastos fijos", afirmó en Radio Colón.

En ese sentido, detalló que un local pequeño con frente a la calle ronda el millón de pesos mensuales, mientras que uno de mayor superficie, con depósito y subsuelo, puede costar entre 7 y 8 millones de pesos por mes.

Sin despidos, pero tampoco nuevas incorporaciones

El otro frente que preocupa al sector pasa por el empleo. Quiroga aseguró que, a diferencia de algunas grandes cadenas comerciales que avanzan con retiros voluntarios, el comercio tradicional del micro y macrocentro mantiene sus plantillas de trabajadores. "No se ve tanto movimiento de personal, sino que se mantiene el que está", señaló.

Sin embargo, aclaró que esa estabilidad no implica crecimiento. Según explicó, la mayoría de los comerciantes evita incorporar nuevos empleados debido al costo que representa sumar personal. "Hoy en día un empleo de comercio, entre el sueldo y la carga social, está rondando los 2 millones de pesos", sostuvo.

Frente a ese escenario, indicó que muchos propietarios optan por asumir un mayor protagonismo en la atención de sus propios negocios mientras esperan una mejora de la actividad. "No se están generando nuevos puestos de trabajo porque tratan de mantener los costos fijos y quedarse lo más quietos posible mientras dure esta estabilidad. Si hay un crecimiento, se van a generar nuevos puestos de trabajo", expresó.

Quiroga agregó que algunos comercios recurren a programas de inserción laboral impulsados por la Municipalidad de Capital, que permiten incorporar trabajadores por un período de prueba antes de avanzar con una contratación definitiva.