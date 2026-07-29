Miércoles 29 de julio con probabilidad de tormentas, el pronóstico del tiempo en San Juan

La semana continúa con condiciones estables en San Juan, aunque este miércoles comenzará con una pequeña probabilidad de lluvias. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 18°C, con un cielo que irá mejorando con el correr de las horas.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Además, el viento soplará desde el sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el panorama mejorará con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y una temperatura que alcanzará los 18°C. En tanto, durante la noche continuará el cielo parcialmente cubierto, con 16°C y vientos del sur de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.