Crece la preocupación por El Niño: pronostican tormentas de gran intensidad

Luego de varios días dominados por el frío polar y condiciones relativamente estables, el panorama meteorológico comienza a cambiar de manera significativa en gran parte de la Argentina. Los pronósticos indican que, desde este fin de semana, la circulación atmosférica favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, lluvias abundantes, actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, en un escenario que especialistas vinculan con la creciente influencia del fenómeno de El Niño.

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Meteorólogos advierten que la combinación entre aire cálido y húmedo proveniente del norte, sistemas de baja presión y el fortalecimiento de las corrientes en chorro en distintos niveles de la atmósfera podría generar varios días consecutivos de inestabilidad sobre el centro y norte del país, además de Uruguay y el sur de Brasil.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su último informe que las condiciones del ENOS corresponden actualmente a una fase cálida, es decir, El Niño, con una probabilidad cercana al 100% de mantenerse durante el trimestre julio, agosto y septiembre.

Este fenómeno modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece un patrón especialmente propicio para el desarrollo de tormentas.

Uno de los elementos más importantes es el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una banda de vientos intensos ubicada en niveles altos de la atmósfera que favorece el ascenso del aire y la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

A esto se suma la denominada corriente en chorro de bajo nivel, responsable de transportar aire cálido y muy húmedo desde la Amazonia hacia Paraguay, el norte argentino y posteriormente la región pampeana.

Cuando ambos mecanismos interactúan con el ingreso de aire frío, se genera un ambiente favorable para lluvias intensas, granizo, fuertes descargas eléctricas y ráfagas potencialmente dañinas.

¿Qué provincias podrían verse afectadas por El Niño, el clima y las tormentas?

Los modelos meteorológicos muestran que el período de mayor inestabilidad comenzaría entre el viernes y el fin de semana, aunque las condiciones podrían prolongarse durante varios días.

Las áreas con mayor probabilidad de registrar fenómenos intensos comprenden sectores de:

Buenos Aires.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

La Pampa.

Norte de la Patagonia.

Chaco.

Formosa.

Corrientes.

Misiones.

También se prevén impactos sobre Uruguay y el sur de Brasil, donde algunos modelos internacionales proyectan acumulados de lluvia muy elevados durante la segunda quincena de julio.

En la región de Cuyo, provincias como Mendoza y San Juan podrían experimentar fuertes nevadas en alta montaña, mientras que el llano observaría cambios bruscos de temperatura asociados al avance de los sistemas frontales.

El Niño y las tormenta: ¿Qué fenómenos podrían registrarse?

Los especialistas coinciden en que no se trataría únicamente de lluvias generalizadas.

Las condiciones atmosféricas previstas favorecen la aparición de tormentas organizadas capaces de producir:

Lluvias intensas en cortos períodos.

Granizo de distintos tamaños.

Fuerte actividad eléctrica.

Ráfagas de viento superiores a los valores habituales.

Posibles anegamientos urbanos.

Crecidas repentinas de arroyos y cursos de agua.

En algunos sectores también podrían desarrollarse sistemas convectivos de mesoescala, responsables de buena parte de los eventos meteorológicos más severos que afectan habitualmente a la región pampeana durante el verano, aunque esta vez en pleno invierno.

¿Por qué El Niño puede generar temperaturas tan elevadas en pleno invierno?

Uno de los aspectos que más llama la atención de los meteorólogos es el fuerte contraste térmico previsto para los próximos días.

Mientras el comienzo de la semana estuvo dominado por aire polar, el ingreso persistente de humedad y calor desde el norte provocará temperaturas muy superiores a los valores normales para julio.

En algunas provincias del norte argentino podrían registrarse máximas cercanas a los 35 °C, con anomalías térmicas de más de 20 grados respecto de los promedios históricos para esta época del año.

Precisamente esa diferencia entre masas de aire cálido y frío constituye uno de los principales combustibles para la formación de tormentas severas.

El Niño y el clima: ¿Cómo influye el cambio climático?

Aunque El Niño es un fenómeno natural que ocurre periódicamente, diversos organismos científicos sostienen que el calentamiento global puede intensificar algunos de sus efectos.

Una atmósfera más cálida tiene mayor capacidad para retener vapor de agua, lo que incrementa el potencial de lluvias intensas cuando se producen las condiciones adecuadas.

Por esa razón, especialistas recomiendan interpretar estos episodios considerando tanto la variabilidad natural del clima como el contexto de cambio climático que atraviesa el planeta.

¿Qué recomienda el SMN ante la llegada de tormentas?

Frente al aumento previsto de la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional recuerda la importancia de seguir las alertas oficiales y adoptar medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: