En la Argentina, una de cada seis empresas despidió empleados: la curiosa explicación del Gobierno

El Gobierno cree que la caída en la cantidad de empresas en funcionamiento está más relacionada con un piso histórico desde 2002 en la cantidad de aperturas que con una aceleración de la cantidad de cierres, de acuerdo a un informe oficial.

Fue una de las conclusiones de un informe realizado por la Secretaría de Trabajo , que analizó el comportamiento del entramado empresario en términos de aperturas o clausuras y también de la variación de dotaciones de personal en cada caso.

Así, mostró que durante el cuarto trimestre de 2025 casi una de cada seis empresas registradas (16,9%) redujo su cantidad de empleados o, en una proporción menor (3,7%), directamente dejó de operar con personal registrado.

El relevamiento, elaborado a partir de los datos del empleo asalariado registrado privado, señaló que entre octubre y diciembre de 2025 el empleo formal cayó en 50.000 puestos de trabajo (-0,8% respecto del trimestre previo), mientras que el número de empresas empleadoras se redujo en unas 6.200 (-1,1%) .

Para interpretar qué significa esa dinámica, el informe distingue cinco grupos de empresas : las que de un trimestre a otro abrieron y pasaron a tener empleados; las que siguieron operando con más trabajadores; las que cerraron y dejaron de emplear personal; las que continúan abiertas pero redujeron su dotación; y por último las que se mantuvieron estables.

En ese período, las firmas que destruyeron empleo recortaron unos 295.000 puestos, mientras que las que incorporaron personal generaron alrededor de 254.000 empleos.

La Secretaría de Trabajo consideró que la mayor parte de la pérdida de empleo no estuvo vinculada a los cierres de empresas. De los 50.000 puestos de trabajo perdidos en el trimestre, solo unos 11.000 se explican por el saldo entre aperturas y clausuras de firmas. Los restantes 39.000 empleos, equivalentes al 79% del total, correspondieron a empresas que continuaron operando pero redujeron sus plantillas.

"La contracción neta de la cantidad de empresas dio cuenta de una quinta parte de la caída del empleo total en el trimestre", sostuvo el documento. Dicho en otros términos: 8 de cada 10 trabajos registrados que se perdieron fueron por empresas que redujeron su planta personal, y los otros 2, por cierres de firmas.

El informe también buscó responder si la economía atraviesa un proceso excepcional de cierre de empresas. La conclusión de la cartera laboral fue que "no hay evidencia empírica que muestre un quiebre estructural en las tendencias del empleo ni en la demografía empresarial", al menos hasta el cuarto trimestre de 2025.

Para respaldar esa afirmación, el estudio comparó la evolución de las tasas de apertura y cierre de empresas desde 1996 y encontró que en el último trimestre de 2025 el 3,7% de las firmas dejaron de tener trabajadores registrados. Es una proporción que calificó como "similar" a la observada entre 2007 y 2019.

La diferencia, según la Secretaría de Trabajo, estuvo del lado de las nuevas empresas. Las aperturas representaron apenas el 2,5% del total de firmas, "uno de los niveles más bajos de la serie estadística disponible". Para el organismo, esa escasez de nuevos emprendimientos explica la reducción del entramado empresarial más que un incremento de las clausuras.

"La reducción del entramado empresarial se explica por un bajo volumen de aperturas y no por un elevado número de cierres", señaló el informe. En esa línea, sostuvo que se trata de "un fenómeno habitual observado en otras fases de ajuste del stock de empresas". "La reducción del entramado empresarial se explica por un bajo volumen de aperturas y no por un elevado número de cierres", señaló el informe. En esa línea, sostuvo que se trata de "un fenómeno habitual observado en otras fases de ajuste del stock de empresas".

Para la consultora C-P, también en base a esos datos oficiales, la tasa de aperturas de empresas nuevas es la más baja desde 2002. Solo hay un número más bajo pero tuvo lugar durante la pandemia, con restricciones muy pronunciadas a la actividad económica.

"Lejos del cambio estructural, en el que los cierres de empresas se compensan con las aperturas, el proceso se asemeja a un ajuste recesivo, en donde se contraen tanto la cantidad de empresas como los niveles de empleo", mencionaron desde ese centro de estudios.

Fuente: Clarín