El ingenio no descansa: ya venden en Mercado Libre el "termo machete" del arquero de Inglaterra

Se trata del "termo machete", una réplica que reproduce tanto el diseño estético como las anotaciones exactas que llevaba pegadas el arquero inglés Jordan Pickford en su recipiente durante el partido, con el objetivo de estudiar la ejecución de penales de los futbolistas argentinos.

Daniel Scioli fue oficializado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

El episodio se volvió viral luego de que el masajista del plantel argentino, Marcelo "Daddy" D'Andrea, encontrara la botella con las anotaciones sobre el campo de juego. Las cámaras captaron la reacción de Lionel Messi, Enzo Fernández y otros integrantes del equipo al revisar detenidamente la lista detallada con los perfiles de remate de cada ejecutante.

Como el partido se resolvió dentro de los 90 minutos y no hizo falta la definición desde los doce pasos, la estrategia del guardameta británico quedó sin uso, pero se convirtió en un meme instantáneo.

Aprovechando la gran repercusión, una firma especializada en artículos materos lanzó la versión grabada con láser en acero inoxidable sobre la superficie de un termo cebador.

El producto fue publicado en Mercado Libre y tiendas oficiales de comercio electrónico con un gran nivel de demanda en sus primeras horas:

Termo de acero inoxidable (1 litro): Se comercializa a un valor base de entre $61.990 y $69.445, con opciones de pago en cuotas y descuentos por transferencia directa.

Versión botella / cantimplora: También lanzaron una opción más económica de botella deportiva, comercializada alrededor de los $49.000.

Características: Grabado láser de alta precisión con la lista completa de ejecutantes, doble pared de aislamiento térmico y pico cebador de precisión.

Con un eslogan publicitario repleto de picardía ("A la botella la hicimos termo y al té, mate"), el objeto ya se perfila como una de las curiosidades coleccionables más destacadas del Mundial.