Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

La celebración se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, destacando los valores de la lealtad y el apoyo mutuo.

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El Día del Amigo en Argentina, celebrado cada 20 de julio, es una fecha dedicada a honrar y fortalecer los lazos de amistad. En este día, las personas se reúnen y comparten momentos especiales con sus amigos más cercanos, ya sea mediante encuentros, llamadas telefónicas o mensajes, reflejando la importancia de estos vínculos en su vida cotidiana. La celebración se ha convertido en una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, destacando los valores de la lealtad y el apoyo mutuo.

¿Por qué se celebra el 20 de julio el Día del Amigo en Argentina? El 20 de julio se celebra el Día del Amigo en Argentina para conmemorar la llegada del ser humano a la Luna en 1969. La iniciativa fue del argentino Enrique Ernesto Febbraro, quien consideró que este hito representaba un símbolo de unión entre la humanidad. Febbraro envió cartas a diversos países proponiendo establecer esta fecha como el Día del Amigo.

Febbraro vio el alunizaje como una oportunidad para reflexionar sobre la hermandad y la solidaridad global. En sus misivas, argumentaba que la llegada a la Luna había unido a millones de personas en todo el mundo, quienes siguieron el evento con entusiasmo y esperanza. Su propuesta encontró eco y fue adoptada oficialmente en Argentina.

Desde entonces, en Argentina el 20 de julio se festeja como un día especial para valorar y fortalecer los lazos de amistad. Las personas suelen organizar encuentros y celebraciones para compartir momentos con amigos, reafirmando así la importancia de estas relaciones en la vida cotidiana.

La llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969 marcó un hito histórico de unidad global (Neil Armstrong/NASA via AP) ¿Qué pasó el 20 de julio de 1969? El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin del Apolo 11 se convirtieron en los primeros seres humanos en aterrizar y caminar sobre la Luna. Armstrong descendió del módulo lunar Eagle y pronunció la famosa frase: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”. Aldrin se unió a él poco después, y ambos pasaron más de dos horas en la superficie lunar realizando experimentos y recolectando muestras.