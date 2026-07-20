¿Hay otra Tierra en el universo? El descubrimiento que ilusiona a los astrónomos

Desde hace muchísimo tiempo, los científicos y astrónomos hablaban de la existencia de otro planeta similar a la Tierra . Pues bien, ahora, estos especialistas confirmaron, por primera vez en la historia, la existencia de ese planeta recoso con una atmósfera que, además, se encuentra en lo que se conoce como la zona habitable.

Situado a 48 años luz de distancia, este exoplaneta —es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar— podría ser lo más parecido a la Tierra que los investigadores hayan encontrado. Si no es un gemelo, sin duda es un miembro de la familia.

Situado a 48 años luz de distancia, este exoplaneta —es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar— podría ser lo más parecido a la Tierra que los investigadores hayan encontrado. Si no es un gemelo, sin duda es un miembro de la familia.

La presencia de una atmósfera es esencial para que un planeta pueda albergar vida tal como la conocemos. En la Tierra, por ejemplo, la atmósfera permite que el agua permanezca en estado líquido, en lugar de hervir o sublimarse fácilmente. También contribuye a mantener un clima estable al regular la temperatura del planeta y reduce el impacto de la radiación espacial dañina.

Los astrónomos que buscan planetas habitables suelen buscar condiciones óptimas, ideales para la vida. LHS 1140 b es el primer exoplaneta que proporciona pruebas sólidas de que cumple con los tres requisitos: ser un rocoso ubicado en la zona habitable de una estrella y, además, poseer atmósfera.

Los astrónomos confirmaron, por primera vez en la historia, la existencia de otro planeta similar a la tierra recoso con una atmósfera.

El planeta fue descubierto en 2017, y los nuevos hallazgos se basan en observaciones realizadas en 2024 y 2025. Para detectar una atmósfera a 48 años luz de distancia, los investigadores identificaron fugas de helio provenientes del planeta. Estas fugas proporcionan pruebas contundentes de que el planeta posee atmósfera y, además, de que esta atmósfera ha existido durante al menos 3 mil millones de años. Los investigadores primero detectaron la firma espectral del helio y luego utilizaron modelos físicos para reconstruir cómo este gas escapa de la atmósfera.

Los astrónomos confirmaron, por primera vez en la historia, la existencia de otro planeta similar a la tierra recoso con una atmósfera.

Si bien el planeta se encuentra en una zona habitable, esto no prueba la existencia de vida

Si bien el planeta se encuentra en una zona habitable, esto no prueba la existencia de vida ni que su entorno se asemeje al de la Tierra. De hecho, basándose en la cantidad de helio que se escapa, los investigadores sugieren que la atmósfera es muy diferente a la nuestra. La capa superior, de donde se expulsa el helio, es solo la más evidente. En las capas inferiores, podría haber gases pesados como nitrógeno, dióxido de carbono o monóxido de carbono.

Es importante destacar que el estudio confirma la viabilidad de la técnica utilizada por el equipo para detectar una atmósfera. En adelante, los científicos deberán observar el planeta con instrumentos más potentes para caracterizar completamente su atmósfera e investigar si posee océanos superficiales u otras características compatibles con la habitabilidad.

“Hace veinte años nos preguntábamos si existían otros planetas de tipo terrestre”, afirmó Robin Wordsworth, profesor de Harvard y uno de los autores del estudio, en un comunicado de prensa. “Luego descubrimos que son comunes y encontramos algunos en la zona habitable. La siguiente pregunta era si alguno de ellos había logrado conservar una atmósfera. Ahora sabemos que al menos uno lo ha conseguido”.