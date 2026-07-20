Viral: piloto español engaña con el resultado del Mundial a pasajeros argentinos

El comandante hizo creer que Argentina había ganado el Mundial, desató la euforia en pleno vuelo y luego reveló la broma que recorrió las redes.

En un avión lleno de pasajeros argentinos, cualquier anuncio sobre el resultado del Mundial 2026 podía desatar una reacción inmediata. El piloto español lo sabía y decidió aprovechar esos segundos de incertidumbre para montar una broma tan efectiva como despiadada y viral.

Desde la cabina comenzó a hablar de una final disputada, recordó que solamente uno de los dos equipos podía quedarse con el título y aseguró que quería felicitar a sus “compatriotas argentinos”. No necesitó decir nada más: los gritos, los aplausos y los festejos invadieron el avión antes de que pudiera completar la frase.

La trampa estaba en la forma en que había construido el anuncio, porque el triunfo había sido de España. Sin embargo, el video se corta en medio de la celebración y no permite saber si el comandante logró terminar su mensaje ni cómo reaccionaron los pasajeros cuando descubrieron la broma. La escena, con la euforia argentina desatada antes de tiempo, no tardó en hacerse viral.

La frase viral que desató el festejo por la Selección Argentina El piloto español preparó el engaño con una pausa y un discurso cuidadosamente construido. Sin revelar inmediatamente quién había ganado la final del Mundial 2026, comenzó a hablar por los altavoces mientras los pasajeros argentinos aguardaban el resultado: Diccionariosy enciclopedias

“Y bueno, ya conocemos el resultado y nos informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final. Los dos equipos lo han dado todo. Lamentablemente, la final la puede ganar uno solo y desde acá le queríamos dar nuestra enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos...”.