Prometió tatuarse a Morena Rial si Argentina le ganaba a Inglaterra, cumplió y se volvió viral

La pasión por la Selección argentina volvió a dejar una historia tan insólita como viral. En plena semifinal del Mundial frente a Inglaterra, Guido Focaccia , un joven de La Plata, prometió que si el equipo de Lionel Scaloni conseguía la victoria se tatuaría el rostro de Morena Rial . Argentina ganó de manera agónica y el hincha no tuvo más opción que cumplir.

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Lejos de intentar esquivar la apuesta, sus propios amigos se encargaron de recordarle la promesa y organizaron todo para que se hiciera realidad antes de la final. El resultado fue un tatuaje en una de sus piernas con la imagen de la mediática y la frase "Que lo demuestre" , una expresión que suele asociarse a Morena Rial y que terminó inmortalizada en su piel.

La historia explotó rápidamente en las redes sociales y luego el protagonista contó los detalles en una entrevista con Infobae en Vivo. Allí reconoció que la idea surgió en medio de los festejos y con varias cervezas de por medio.

"Después de la cerveza número veinte ya es complicado", contó entre risas.

Según explicó, no quería hacer una promesa típica, como dejar de tomar alcohol o fumar, sino algo que realmente llamara la atención. Por eso eligió tatuarse a una de las figuras más comentadas de las redes sociales.

El diseño fue preparado por sus amigos, quienes incluso utilizaron inteligencia artificial para generar distintas imágenes antes de definir la versión final que terminó tatuada. Además del rostro de Morena Rial, el dibujo incluye un sol argentino y la frase que hizo famosa a la influencer.

La reacción de su familia

El tatuaje no cayó nada bien en su casa. Focaccia reveló que su madre intentó convencerlo hasta último momento de que desistiera de la idea.

"Te pido por favor que no lo hagas, me da muchísima vergüenza", recordó que le dijo.

Sin embargo, el joven decidió seguir adelante para no romper la promesa. Su tatuador, conocido como "El Colo", también tuvo participación en la historia y fue quien decidió que el diseño quedara en la pierna, pese a que el hincha quería hacerlo en el pecho.

"Vos prometiste el tatuaje, no el lugar", fue la respuesta que recibió antes de comenzar la sesión.

La promesa que puede tener segunda parte

Después de que la historia se hiciera viral, Guido aseguró que no se arrepiente y hasta bromeó con que es "el mejor tatuaje" que tiene porque, según dice, ayudó a que Argentina llegara a la final.

Ahora, incluso dejó abierta la puerta a una nueva promesa si la Selección vuelve a consagrarse campeona. El propio tatuador lanzó un desafío: si Argentina vuelve a ganar, esta vez será él quien se deje tatuar por Focaccia, aunque el joven admitió que nunca sostuvo una máquina de tatuar.

La anécdota rápidamente se convirtió en uno de los relatos más comentados entre los hinchas argentinos, que una vez más demostraron que, cuando juega la Selección, las promesas pueden terminar de la manera más inesperada.